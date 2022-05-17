市场消息：马斯克拟卖SpaceX股权 为收购推特融资

（早报讯）据《华盛顿邮报》报道，SpaceX计划从今天（5月17日）开始，将现有的公司股票出售给预先选定的买家，而且市场有人猜测卖家是该公司的风云股东马斯克（Elon Musk）。

消息说，SpaceX创办人马斯克可能正在出售他在这家公司的部分股份，以便为收购推特（Twitter）计划筹集资金。

SpaceX由马斯克在2002年创办。公司的目标是降低太空运输成本以实现火星殖民计划，主要业务是航天制造和航天运输服务供应。

与其动用特斯拉（Tesla）股份，马斯克很可能转而出售SpaceX的股票，以资助推特收购计划。根据呈报给联邦有关单位的文件，截至去年8月，马斯克总共拥有SpaceX44％的股份。

一名知情的私募消息人士告诉《华盛顿邮报》，要交易的是现有股票，而不是新股。因此SpaceX的现有股东股权不会被摊薄。

由马斯克控制的SpaceX在去年12月，展开过一轮3亿3700万美元的融资活动。当时SpaceX的估值是1000亿美元。

根据这名消息人士称，这次SpaceX将以每股70美元求售，整体市值比上一轮融资的估值要高出25％。在售股行动结束之后，SpaceX将会进行拆股，比例是每股分拆为10股。

另一名银行界消息人士说，马斯克目前也正在与阿波罗全球管理公司（Apollo Global Management），以及一些对冲基金在内的私募股权公司，讨论筹集20亿至40亿美元的优先融资，以取代他的特斯拉股票的保证金贷款，同时取代他已经安排的一些摩根士丹利（Morgan Stanley）初级融资。

自马斯克上个月宣布收购推特以来，特斯拉股价就一直下跌。该股周一隔夜（16日）以724.37美元收市，在过去一个月里总共下跌了将近28％。