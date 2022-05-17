马国专家吁请政府防止民众在槟城大桥跳海

（早报讯）槟城大桥过去两周至少有五人跳海而引起关注，心理健康专家呼吁政府加强对大桥的监控，以防大桥成为自杀者的首选地点。槟州政府则建议槟城大桥公司在桥上设置求助告示板和电话，让有需要者能及时拨电求助。

马来西亚海事执法机构槟城区总监阿都拉萨告诉告诉网媒“the Vibes”，今年至今已有八人在槟城大桥跳海者，过去12天来就有五人。

最新的跳海事件发生在昨天（5月16日）。有民众在当天上午11时42分投报指槟城大桥疑似有人跳海，警方与海事执法机构人员随即赶赴现场。警方在桥上发现一辆尚未熄火的车子，但并未发现开车者。海事执法机构则立即在附近海域搜救。

亚洲临床催眠治疗师国际学院的区域总监苏林说，她访问许多有自杀倾向者后，发现这些人都认为这座13.5公里长的大桥是结束生命的理想地点。她相信实际的自杀者比当局确认的数字更多。她认为当局应该在大桥加强巡逻，防止更多人跳海。“我们也可考虑加装电眼。”

槟州政府负责福利、爱心社会及环境事务的行政议员（州内阁部长）彭文宝建议槟城大桥公司在桥上设置巨型告示牌劝阻原本想跳海的民众。“告示牌也可列出求救电话号码，让任何受困扰者联系（辅导单位）。”负责经营槟城大桥的南北大道公司则表示，他们将研究相关情况后再回应。

生活遇到困难，居住在新加坡的公众可拨以下热线求助：