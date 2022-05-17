周二美市盘前显著上升 重点谈分析师眼里的Netflix

今天重点：

美国华尔街股指期货在今晚（5月17日）7时截稿时回弹。标准与普尔500指数期货起62.00点或1.55％，报4070.00点；以科技股为主的纳斯达克100指数期货起227.90点或1.86％，报12471.50点；道琼斯指数期货则显著回弹412.60点，报32636.00点。

市场投资者今晚焦点主要放在即将公布的零售销售数据上。联储局主席杰罗姆鲍威尔今晚也会在《华尔街日报》的Future of Everything Festival上发表谈话。投资者希望从中得到更多有关通货膨胀和消费者信心的讯息。

在特斯拉和其他成长型股票下跌的压力下，美国股市隔夜（周一）收低。标准与普尔500指数隔夜下跌15.88点，闭市报4008.01点。重量级的道琼斯指数则略微偏高26.76点，闭市报32223.42点。纳斯达克100指数则下跌1.16％或143.82点，以12243.58点收市。

美国股市隔夜交易淡静，交易所的总成交量有113亿股，比过去20天的132亿股平均成交量来得少许多。

盘前交易重点：

全球首富马斯克发推文表示，推特（Twitter）必须证明垃圾邮件和虚假账户占比不超过5％，现有的收购计划才能继续进行。此推文一出，导致推特股价今晚盘前下跌1.87％，截稿时报36.69美元。

冬海（Sea Limited）今晚发布业绩报告。市场分析师普遍预测冬海季度亏损为每股1.17美元，营业额则是28亿美元。冬海股价今晚盘前交易中上涨7.72％，截稿时报75.88美元。

在JetBlue Airways对廉价航空Spirit Airlines发起敌意收购后，Spirit Airlines股价隔夜攀高13.5％，JetBlue Airways本身的股价则下跌6.1％。今晚盘前Spirit Airlines微退0.07美元，截稿时报19.20美元；JetBlue Airways则回弹1.69％，报9.61美元。

电动汽车股今晚盘前上涨。Lucid起1.50％、Rivian起3.02％，理想汽车（Li Auto）涨7.18％，蔚来（NIO）和小鹏（Xpeng）则涨超过5％。

加密货币相关的股票在今晚盘前交易中反弹。其中Canaan在截稿时上涨近5％，Coinbase上涨6.79％。

在美挂牌的中概股今晚盘前普遍上升。拼多多涨8.25％、爱奇艺起将近8％、滴滴出行起超过6％、哔哩哔哩起将近4％、阿里巴巴涨7.23％。

今天下文我们谈谈投资公司Wedbush隔夜发布对网飞（Netflix）的评价。网飞股价今晚盘前截稿时报190.43美元，起3.92美元。

盘前活跃股按序：推特（Twitter）、Annaly Capital、苹果（Apple）、Vroom Inc和超微（Advanced Micro Devices）。截稿时，这五只活跃股的股价起落参半。

网飞将改变旗下受欢迎剧集《Ozark》的发布策略，以分阶段的方式推出该剧。（路透社）

网飞（Netflix）（纳斯达克证券交易所代码：NFLX）

（早报讯）流媒体巨头网飞（Netflix）股价隔夜（周一）上涨，因为投资公司Wedbush调高了对网飞股票的评级，而且还认为网飞第二季度的业绩很有可能超越市场的预测。其中的部分原因，是它的受欢迎剧集《Ozark》改变了发布策略。

Wedbush分析师帕切特（Michael Pachter）对网飞股票的评级从原本的“中立”上调至“跑赢大盘”，并给予每股280美元的目标价。帕切特还说，《Ozark》和《Stranger Things》剧集分阶段发布，应有助于推动订户的增长。

他也认为，如果网飞能够把这种分阶段做法扩展到旗下的其他原创作品，相信会对在争取订户方面取得巨大成功。他相信网飞最终会朝着这个方向发展。

此外，帕切特也指出，虽然网飞应该不会在短时间内出现“迅速”变化，但相信会在今年较迟时候逐步提高价格，以及推出有广告的用户选项。

帕切特说：“在我们看来，网飞最近的亏损主要是由于它在美国和加拿大市场的深度饱和了。该公司正在对现有业务模式进行‘两个重大改变’：打击密码共享，以及引进有广告的用户选项。尤其是后者，相信对网飞的业务会有一定帮助。”

虽然Wedbush看好网飞，美国银行（Bank of America）却在上周下调了网飞的目标价，而且还特别指出对网飞计划推出的广告支持订户版本感到担忧。美国银行证券分析师辛德勒（Nat Schindler）因此把对网飞股价的目标价从原本的300美元，下调到240美元。

在Tipranks的39名分析师当中，八名给予该股“买入”的评级，28名则给予“持守”的评级，三名则给予“卖出”的评级，一年期限平均目标价是299.93美元。