美媒：中国东航空难 飞行数据显示是蓄意人为

（早报讯）美国之音报道，《华尔街日报》周二（5月17日）引述美国知情人士的话说，从中国东方航空公司坠毁客机取回的一个黑箱的飞行数据显示，驾驶舱内有人故意使飞机坠毁。

另有一名西方官员向路透社披露，初步调查时没有发现坠毁客机出现任何技术故障迹象，目前的调查重点是机组人员的行为。

失事客机的制造商波音公司拒绝对报道置评，并建议记者把问题提交给中国监管机构。美国国家运输安全委员会（NTSB）也没有立即置评。

今年3月21日，这架从昆明飞往广州的波音737-800客机从巡航高度突然垂直下降，在广西山区坠毁，机上123名乘客和九名机组人员全部罹难。这是中国28年来最致命的一起空难。

东方航空4月中旬恢复使用737-800机型。在4月发布的初步坠机报告摘要中，中国监管机构没有对737-800提出任何技术建议。专家说，这架飞机自1997年以来一直在服役，安全记录良好。

美国国家运输安全委员会主席霍门迪5月10日接受路透社访问时说，委员会的调查人员和波音公司曾前往中国协助中方调查。她说，到目前为止，调查还没有发现任何需要采取紧急行动的安全问题。

霍门迪说，如果委员会有任何安全方面的担忧，它将“发布紧急安全建议”。