金正恩痛批官员防疫初期应对不力

（早报讯）朝中社周三（5月18日）报道，朝鲜领导人金正恩周二主持劳动党中央委员会政治局常务委员会会议时，批评相关部门在冠病疫情初期应对不力，要求强化卫生防疫体系建设。

韩联社引述报道称，金正恩在会议中说，从一开始就暴露了国家危机应对能力不足，以及领导干部消极、松懈、怠慢的态度，致使抗疫大战初期面临复杂和艰巨的挑战，致使情况不断加剧。

他提醒所有单位和干部，不应出现认识不充分、准备不充足、任意解读政策、随意行动等问题。

不过，金正恩也说，这场危机为检验国家所有工作体系的优缺点提供了机会，应无条件地在党中央的决定和指示下统一行动，在所有国家活动中都要自觉地与党中央保持步调一致。

他强调，在防控恶性传染病、集中治疗患者的同时，还应全方位积极开展前瞻计划，在物资与技术方面，做好应对未来威胁和挑战的准备。

会议当天，包括金正恩在内的所有与会者均没有戴口罩，展现出战胜危机的自信。报道还称，朝鲜当前的疫情形势正在好转，会议探讨了结合防疫形势不断灵活调整防疫政策。

据朝鲜国家紧急防疫司令部公布的数据，5月16日傍晚6时至17日傍晚6时，朝鲜新增发烧症状病例23万2880起，新增死亡病例六起。累计发烧病例171万零595万起，其中102万零472起已痊愈，累计死亡病例62起。