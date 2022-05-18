消息：朝鲜本周可能发射洲际弹道导弹

（早报讯）彭博社周三（5月18日）引述美国有线电视新闻网（CNN）的报道称，熟悉美国最新情报评估的一名美国官员透露，朝鲜领导人金正恩可能在未来两至四天内发射洲际弹道导弹。

美国总统拜登5月20日至24日将访问韩国和日本，这是他上任以来首次到亚洲进行访问。

朝鲜发展洲际弹道导弹旨在把美国本土列入它的导弹射击范围。今年3月24日，朝鲜官方媒体宣布当天下午成功进行了“火星-17”型洲际弹道导弹试射。这是朝鲜时隔四年多再次进行洲际弹道导弹试射。

朝中社周三报道，金正恩周二主持劳动党中央委员会政治局常务委员会会议时，批评相关部门在冠病疫情初期应对不力，要求强化卫生防疫体系建设。

冠病危机是金正恩上台十年来面临的最大考验之一。金正恩的宣传机构试图将疫情归咎于下层官员，同时也要展现朝鲜的军事实力，在脆弱医疗体系可能被压垮之际，向人民强调朝鲜的强大军力。

在周二的会议上，包括金正恩在内的所有与会者均没戴口罩。朝中社还称，朝鲜当前的疫情形势正在好转，会议探讨了结合防疫形势不断灵活调整防疫政策。

据朝鲜国家紧急防疫司令部周三公布的数据，截至周二傍晚6时的过去24小时，朝鲜新增发烧症状病例23万2880起，新增死亡病例六起。累计发烧病例171万零595万起，其中102万零472起已痊愈，累计死亡病例62起。