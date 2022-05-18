美国枪械购买热潮20年暴增两倍

（早报讯）在美国接连发生致命枪击事件之际，枪械购买热潮还在美国不断创高峰。

《纽约时报》报道，根据美国联邦部门的统计，自2000年以来，美国枪械年产量在强大购买量的推动下增长了将近两倍，过去三年增长更迅猛。

美国酒精、烟草、枪支和爆炸物管理局（ATF）周二（5月17日）发布的这份报告，是美国近20年来首次对美国枪械销量进行综合联邦统计。

周二公布的数据显示，美国枪械行业形势大好，2000年美国国内枪械年产量为390万把，2020劲升至1130万把。

在这份报告出炉的三天前，纽约州布法罗市刚发生一起直播枪击事件。18岁白人青年根德隆到黑人社区超市开枪打死10人、打伤三人，为美国枪支泛滥给生命安全带来的威胁提供了一个鲜明的写照。

美国总统拜登称布法罗枪击事件为“贯穿我们政治体系的白人至上主义”所引发的“国内恐怖主义”。

美国枪械买家利用最高法院、国会和共和党控制的州立法机构放宽拥枪管制的机会大量购买枪械。

而且，数据记录显示拥枪者对枪械的消费需求发生了急剧变化。根据数据，从2009年开始，用于个人保护的格洛克式（Glock-type）半自动手枪的销量开始超越用于打猎的步枪销量。这对美国的商业、文化和政治产生了深远的影响。

“幽灵枪”数量是2016年10倍

这份长达306页的报告还提供了另一个令执法人员深感不安的数据。报告说，警方2021年收缴的私人制造且难以追踪的“幽灵枪”数量达1万9344把，这相当于2016年的10倍。

执法人员说，购枪热潮导致与枪支有关的致命案件激增，特别是在加利福尼亚州。在加州罪案现场起获的枪械半数是幽灵枪。