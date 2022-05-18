韩政府决定成为印太经济框架的创始成员国

（早报讯）韩国政府决定成为“印太经济框架”的创始成员国，加入美国计划推出的这个多边经济合作新倡议。

韩联社报道，韩国总统办公室周三（5月18日）发布消息，总统尹锡悦将于24日以视频连线形式出席在日本举行、正式启动印太经济框架（IPEF）磋商的峰会。

据悉，尹锡悦很可能于21日在韩美首脑会谈上表明韩国积极支持并加入IPEF的意愿。

拜登去年10月在东亚峰会首次提出IPEF的构想，旨在与区域伙伴共同推进贸易便利化、数码经济标准和技术、供应链韧性、脱碳和清洁能源、基础设施和劳工标准等议题。

韩国政府对加入IPEF进行了积极的探讨，并持续同美国等有关国家进行协商。由于韩方获悉拜登可能于22日至24日访问韩日两国期间宣布启动IPEF计划，近期加快了与有关方的协商进度。

尹锡悦16日在国会发表施政演说时提到，他将同拜登探讨通过IPEF加强供应链合作的方案；外交部长朴振也在国会外交统一委员会会议上说，IPEF很可能成为此次韩美首脑会谈的议题。总统办公室说，鉴于这是开放的协商机制，韩国将顺应大局参与其中。

然而，也有分析人士认为，IPEF有将中国挤出全球供应链的“反华联盟”性质。朴振也曾说，中国或在地区秩序方面对IPEF有所担忧。因此，韩国今后如何处理同中国的关系将是尹锡悦面临的一大课题。