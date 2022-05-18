马国2250万人的个资疑遭外泄

（早报讯）马来西亚超过2000万人的个人资料疑似遭人外泄及出售。卖家声称这些资料取自马国国民登记局，引发当地民众担心个资外泄。为了让人相信，卖家还嚣张地展示内政部长韩沙再努丁的身份证照片等资料。韩沙再努丁表示，政府将彻查此事。

据资讯科技新闻网站lowyat.net报道，一名数据库卖家自称掌握2250万名马国公民的身份证资料，这些资料包括姓名、身份证号码、地址、出生日期、性别、种族、宗教、电话号码及身份证照片等总共20项资料。

卖家声称这些来自国民登记局的资料总量达160GB，售价1万美元（约1万3800新元）。他声称自己去年9月也将约400万名马国公民个人资料放上网出售，当时售价是0.2比特币。

卖家表示，他是从马国联邦政府存储人民资料的中央资料库取得这些资料。这个中央资料库的使用者包括104个政府机构。

这名卖家也出售据传来自选委会资料库的80万2259人的个人资料，售价2000美元。这些资料包括身份证照片，以及民众拿着身份证自拍的照片。这些照片是民众登记成为新选民时，选委会要求他们这样拍照并上传至选委会网站，以便选委会核实登记选民者的身份。

韩沙再努丁今天（5月18日）受询时表示，据国民登记局初步调查，卖家售卖的大多数资料并非来自国民登记局，而是来自获得授权取用这些资料的机构，但政府仍认为有必要检讨目前的标准作业程序。