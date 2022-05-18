新柔地铁工程已完成15%

（早报讯）兴建中的新柔地铁工程进度已达15%。当局预测这个项目完工后，能让往来新山与新加坡的通关及单向车程缩短至15分钟，并吸引新柔长堤每天约35%的通关人流量。

代表马来西亚参与新柔地铁计划（RTS）的马国捷运公司（MRT Corp）总裁莫哈末扎里夫今天（5月18日）带领美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院和新加坡管理大学的学生，参观了新山武吉查卡的新柔地铁工地。他过后召开记者会表示，已经完成的工程包括轨道和建筑物。所有工程预计2026年12月完工，并在2027年1月正式通车。

莫哈末扎里夫说，根据规划，新柔地铁的新山武吉查卡终站和兀兰北站都将设有新马两国联合设立的关税、移民及检疫设施，乘客每趟车程只需通关一次。

例如从新加坡出发前往新山的民众从汤东线列车下车后，可直接前往新马两国的联合关卡办理通关手续，然后搭地铁到新山的武吉查卡终站。乘客抵达新山后，不必再办通关手续就能直接出站。从新山搭地铁来新加坡的乘客则在新山的两个联合关卡办理通关手续，然后搭乘地铁到兀兰北站后直接出站。

他希望这种安排能将通勤与通关时间缩短至15分钟，即所谓“5-5-5”模式。这包括在联合关卡的马国与新加坡通关手续各约五分钟，以及行车时间约五分钟。“要达到这个目标，不仅是工程技术问题，我们也需要移民局、关税局及卫生局等多个政府机构的配合。”