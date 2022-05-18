周三美市盘前走势偏低 重点谈著名投资家入股的蔚来

今天重点：

●联储局主席鲍威尔隔夜（周二）在《华尔街日报》的“万物未来”活动上表示，联储局坚决采取措施降低通胀，因此美国人可能会感到“痛苦”。投资者重新评估鲍威尔的鹰派言论，导致美国主要股指期货今晚盘前下滑。

●美国华尔街股指期货在今晚（5月18日）7时截稿时走势偏低。标准与普尔500指数期货下跌24.00点或0.59％，报4064.90点；以科技股为主的纳斯达克100指数期货退低107.30点或0.85％，报12456.80点；道琼斯指数期货则下跌150.80点，报32503.80点。

●刚发布的4月份强劲的零售销售数字，缓解了市场投资者对经济增长放缓的担忧，带动华尔街股市隔夜大幅收高。股市主要是苹果、特斯拉和其他大型成长股提振领升。

●标准与普尔500指数隔夜上升80.84点，闭市报4088.85点。重量级的道琼斯指数则上升431.17点，闭市报32654.59点。纳斯达克100指数则起2.62％或320.52点，以12564.10点收市。

●美国股市隔夜交易属淡静，交易所的总成交量有120亿股，比过去20天的133亿股平均成交量来得少。

盘前交易重点：

●美国零售巨头沃尔玛（Walmart）隔夜下调对本年度盈利的预测，导致股价暴跌11.4％。这也是沃尔玛股票自1987年以来的最大单日百分比跌幅。今晚盘前该股继续下跌2.35美元，截稿时报129.00美元。

●联合航空（United Airlines）隔夜上调了当前季度的营业额预测，带动股价上涨7.9％。它的举动也连带提振了达美航空（Delta Air）、美国航空（American Airlines）和Spirit Airlines的股价。今晚盘前截稿时，这些航空股全部退低0.50％至2％之间。

●因为面对高昂的运费以及给于客户的更多折扣，Target今晚刚刚公布的季度盈利远低于华尔街分析师们的预测。Target每股盈利是2.19美元，营业额是251亿7000万美元；分析师预测则是每股盈利3.07美元，营业额243亿7000万美元。Target股价在盘前交易中下跌猛挫22％，截稿时报167.89美元。

●今天下文我们看看哪个著名投资家入股中资电动汽车蔚来（NIO）。蔚来股价今晚盘前截稿时报16.46美元，微退0.17美元。

●盘前活跃股按序：Target Corp、Vroom Inc、Carnival Corp、苹果（Apple）和Plug Power。截稿时，除了Plug Power上升之外，另外四只活跃股的股价全部下跌。

图为蔚来的EP9款型电动汽车。（路透社）

蔚来（NIO）（纽约证券交易所代码：NIO）

市场投资者都好奇且喜欢知道著名的亿万富翁、华尔街投资家等到底在买进什么、卖出什么。这些大投资家每个季度都会向美国证券交易委员会（SEC）提交13F表格披露这些讯息。

最近著名投资家索罗斯（George Soros）的投资基金呈报给SEC的表格就显示，索罗斯基金管理公司在今年第一季度就开始逐步买进中国电动汽车蔚来的股票。

虽然截至第一季度末，蔚来仅占索罗斯的投资组合的1.3％左右罢了，但是这是索罗斯首次呈报买进蔚来，因此，他的投资决定备受市场注意。

蔚来股价在上个月总共下跌超过25％，而且今年迄今也下跌了50％，但索罗斯似乎认为蔚来股票现在已经跌到值得买入的水平了。这个消息传开后，带动了蔚来股价在过去三天上涨了约16％。

在蔚来业务方面，中国最近对冠病疫情进行城市封锁，扰乱了整个供应链，蔚来也因为缺少零件而得暂停生产。4月份新车交货量仅是5074辆，同比下降28.6％，环比下降49.2％。今年1月至4月，蔚来汽车累计交货量是3万零842辆，同比增长13.5％。至此，蔚来汽车已累计交出19万7912辆新车。

随着中国政府开始放松这些封锁措施，制造业开始逐步恢复，再加上蔚来计划今年将推出新车型，同时又要拓展欧洲市场等，蔚来的长远前景还是精彩的。只是蔚来仍然是属于一个增长型的股票，以现阶段而言还是属于较为投机性的投资。它会因为短期不利因素导致股价出现剧烈波动。

除了索罗斯之外，美国银行（Bank of America）也看好蔚来前景。该行分析师最近就把蔚来股票的评级从原本的“中立”调高到“买进”，目标价也上调至每股26美元。这意味着蔚来股价仍有大约80％的上涨空间。

在Tipranks的15名分析师当中，14名给予该股“买入”的评级，一名则给予“持守”的评级，一年期限平均目标价是40.61美元。因此那些注重长期潜力的投资者，可能也会像索罗斯一样，因为蔚来现在的较低的估值而决定入股，等待长期的回报。