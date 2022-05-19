美国支持瑞典芬兰加入北约

（早报讯）美国周三（5月18日）表明支持瑞典和芬兰加入北约的申请，并敦促土耳其不要阻止它们加入北约。

法新社报道，在瑞典和芬兰申请加入北约数小时后，美国总统拜登对此表示欢迎，还说将与北约成员和美国议会合作以确保这项进程能迅速推进。

拜登说：“我热烈欢迎并大力支持这历史性的申请”，并指瑞典和芬兰两国是美国的“长期、坚定的伙伴”。

美国也承诺，若瑞典和芬兰两国面对来自俄罗斯的威胁，将为它们提供支持。拜登在一份声明说：“在审议它们加入北约的申请时，美国将与芬兰和瑞典两国合作，对我们共同的任何安全威胁保持警惕，遏阻和对抗侵略和侵略威胁。”

北约成员国之一的土耳其则对瑞典和芬兰申请加入北约提出反对，指责两国尤其是瑞典窝藏土耳其恐怖组织，即过去数十年在土耳其国内发动血腥叛乱的库尔德工人党。土耳其、欧盟和美国已经把库尔德工人党列为恐怖组织。

周三在布鲁塞尔举行的大使会议未能就正式的成员资格谈判达成共识。依据北约章程，须在30个成员国“一致同意”的前提下才能吸纳新成员。

布林肯周三在华盛顿与土耳其外长恰武什奥卢会晤。恰武什奥卢在与布林肯会晤后说，会谈“十分正面”，并指布林肯向他保证华盛顿将传递必要的讯息，以解决土耳其的担忧。