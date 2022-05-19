斯里兰卡陷入违约 央行预计通胀率将加速升至40％

（早报讯）斯里兰卡陷入严重经济危机，难以支付进口费用，以缓解从食品到燃料等各种商品的短缺。斯里兰卡央行预计，未来几个月整体通胀率将加速升至40％。

彭博社报道，兰卡央行行长维拉辛哈（Nandalal Weerasinghe）周四（5月19日）在科伦坡举行的记者会上作出上述表述。维拉辛哈说，央行正在关注剔除波动性项目的核心通胀，目前它对央行政策一直反应良好。

央行周四早些时候维持利率不变，等待之前几次加息在经济领域内传导。自今年年初以来，兰卡国央行已将关键利率提高了850个基点，以应对目前近30％的通胀。

斯里兰卡政府周三（5月19日）无法向债权人支付款项，陷入1948年独立以来的首次违约。这笔债券利息支付原本在4月18日到期，两支分别于2023年和2028年到期债券的利息金额合计7800万美元（1亿零837万新元），30天的宽限期于周三结束。

维拉辛哈说，政策制定者曾向债权人发出警告，称无法在宽限期内支付款项，因此违约已经预知。

斯里兰卡在通胀飙升、本币汇率暴跌和经济危机中陷入了动荡，国家缺乏进口粮食和燃料所需的硬通货。对局势的愤怒已演变成暴力抗议活动，并导致政府上个月宣布暂停偿付126亿美元外债，以保留现金采购必需品。

斯里兰卡正在与国际货币基金组织进行救助谈判，并需要与债权人进行债务重组谈判。斯里兰卡此前表示，今年需要30亿至40亿美元来使自己摆脱危机。