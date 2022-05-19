周四美市盘前走势继续偏低 重点谈特斯拉被踢出标普500ESG指数

今天重点：

（早报讯）●美国华尔街股市在隔夜（周三）经历了近两年来最糟糕的一天。今晚主要股指期货走势继续疲弱，股市开盘后相信会面对进一步的压力。

●今晚（5月19日）7时截稿时，标准与普尔500指数期货下跌43.40点或1.11％，报3880.30点；以科技股为主的纳斯达克100指数期货退低142.60点或1.20％，报11785.70点；道琼斯指数期货则下跌350.60点，报31139.50点。

●美国股市隔夜大幅收低。这也是自2020年6月以来，标准与普尔500指数和道琼斯指数的最大单日跌幅。继沃尔玛（Walmart）之后，百货连锁集团Target也发布令人失望的业绩，导致股价隔夜猛挫四分之一，突显市场投资者对美国经济的担忧。

●标准与普尔500指数隔夜下跌165.17点，闭市报3823.68点。重量级的道琼斯指数则猛挫超过千点，计1164.52点，闭市报31490.07点。纳斯达克100指数则大幅度下跌5.06％或635.79点，以11928.31点收市。

●美国股市隔夜交易属一般，交易所的总成交量有125亿股，比过去20天的134亿股平均成交量来得少。

盘前交易重点：

●Target Corp刚刚宣布的第一季度盈利下降了一半。在发布会上，Target Corp甚至警告说，接下来的燃料和货运成本上涨将对盈利率造成更大影响。隔夜也是该股自1987年10月19日黑色星期一崩盘以来，跌幅最大的一天，市值瞬间蒸发250亿美元。今晚盘前Target Corp继续下跌1.25美元，截稿时报160.36美元。

●Grab将在今晚美国股市开盘前公布第一季度业绩。该股在今晚盘前下跌0.04美元，截稿时报2.49美元。

●电动汽车蔚来（NIO）明天开始在新加坡股市做第二上市。今晚盘前该股在美市下跌0.18美元或1.14％，截稿时报15.65美元。

●今天下文我们看看刚在隔夜被踢出标准与普尔500ESG指数的特斯拉（Tesla）股。特斯拉股价今晚盘前截稿时报695.90美元，退低13.91美元。

●盘前活跃股按序：特斯拉、苹果（Apple）、英伟达（NVIDIA）、Vroom Inc和超微（Advanced Micro Devices）。截稿时，这五只活跃股的股价全部下跌。

这阵子特斯拉也频频召回汽车。例如两天前特斯拉就因充电问题，召回约10万辆中国生产的电动汽车。（路透社）

特斯拉（Tesla）（纳斯达克证券交易所代码：TSLA）

隔夜让许多投资者感到惊讶的是，电动汽车领导者特斯拉股票，竟然从现在开始不再纳入标准与普尔500ESG指数。

ESG指数高级总监兼负责人多恩（Maggie Dorn）通过社交媒体发文说：“导致特斯拉股票去年ESG得分减少的原因，主要是特斯拉缺乏低碳战略，以及相关的商业行为准则得分下降。”

退出这个标准与普尔500ESG指数到底影响有多大呢？

根据《巴伦周刊》（Barron’s），目前市场大约有650亿美元的资金是与标准与普尔ESG指数挂钩，或是以该指数作为基准的。虽然数额看似很大，但是在资产管理领域里还是相对较小的。例如：标准与普尔500指数挂钩的资金是超过13万亿美元。而目前特斯拉仍是这个指数的成分股之一。

特斯拉创办人马斯克对于脱离指数显得似乎不开心。他在推特上发推文表示，标准普尔全球评级“已经失去了诚信”，而且他还将环境、社会和治理投资描述为“骗局”。

美国“女股神”凯西伍德（Cathie Wood）隔夜也以“荒谬”，来回应特斯被剔除标准与普尔500ESG指数之事。

特斯拉股价隔夜（周三）收盘时下跌6.8％至每股709.81美元。但是影响股价的相信主要还是整体股市受到重创，而不是单纯因为脱离指数。

不过无可否认的是，自去年11月初达到近期峰值以来，特斯拉的股价确实是没有什么作为，至今也已经下跌超过42％。开年至今，这家电动汽车制造商的股价也已经失守33％。

当然，特斯拉股价这阵子也受到马斯克上个月发起对推特的收购计划影响。从发动收购行动以来，特斯拉已经损失了490亿美元的市值。除了部分原因是大盘暴跌之外，特斯拉的一些股东也越来越担心马斯克是否会为了收购推特，而损害到特斯拉股价的利益。

另外，这阵子特斯拉也频频召回汽车。例如两天前特斯拉就因充电问题，召回约10万辆中国生产的电动汽车。看来要恢复到往日风采，不论是否还是指数股，更重要的还是重新再给投资者信心。

目前在Tipranks的29名分析师当中，14名给予该股“买入”的评级，10名则给予“持守”的评级，五名则给予“卖出”的评级，一年期限平均目标价是967.36美元。