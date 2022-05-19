芬兰瑞典不希望北约在领土部署核武或建军事基地

（早报讯）尽管芬兰和瑞典已正式提交加入北大西洋公约组织的申请，但两国领导人宣称不希望北约在领土上部署核武器或创建军事基地。

中通社报道，芬兰总理马林周四（5月19日）在接受意大利《晚邮报》访问时说：“我认为，我们必须在现阶段保持冷静，与土耳其和所有其他（北约成员国）进行讨论，回答可能存在的问题，纠正误解都很重要”。

马林还表明，北约在芬兰部署核武器或开设基地的问题不在芬兰与北约的谈判范围内。她说：“我不认为（有人）对在芬兰部署核武器或开设北约基地有任何兴趣。”

马林强调了芬兰申请加入北约的重要性，并将此与乌克兰危机挂钩。她称，赫尔辛基正在十分忧虑地关注着乌克兰局势的发展。马林希望俄罗斯将不会对芬兰加入北约做出过激反应。

马林在回答关于土耳其对芬兰和瑞典谋求加入北约的反应时表示，希望能通过对话解决这一问题。

有报道也称，瑞典首相安德松也作出相同表态，表示瑞典不希望在领土上创建永久的北约基地或部署核武器。

芬兰和瑞典驻北约大使周三（5月18日）在布鲁塞尔北约总部向北约秘书长斯托尔滕贝格递交两国的加入申请。斯托尔滕贝格接受申请后说，北约将尽快评估申请，并考虑两国通往北约之路的下一步行动。

有分析指出，芬兰和瑞典这两个北欧国家申请加入北约，放弃了长期奉行的中立政策。北约一旦吸纳两国无疑将加剧与俄罗斯的对立，增加地区安全风险，令欧洲安全角势更加复杂。

较早前，俄罗斯总统普京说，虽然俄罗斯不认为芬兰和瑞典加入北约的决定是一种威胁，但北约在区域部署军事基础设施可能会引发莫斯科的回应。