美参议院压倒性多数通过400亿美元对乌新援助法案

（早报讯）美国参议院以压倒性多数批准了价值近400亿美元（约552亿新元）的对乌克兰新援助法案。众议院已在上周紧急通过了这项额外援助法案。

路透社报道，参议院周四（5月19日）以86票对11票，通过这项军事、经济和人道支出法案。这是至今为止，华盛顿给予乌克兰最大笔的援助配套。11票反对票全来自共和党。

法案已提交白宫，让总统拜登签署成法律。

拜登说，新援助法案获得美国跨党派的支持，“向全世界发出了一个明确信息”，那就是，美国人民“与捍卫民主和自由的勇敢乌克兰人民站在一起”。

同日，拜登还动用“总统拨款权”（Presidential Drawdown Authority，简称PDA），将他在“总统拨款权”内剩余的1亿美元全提供给乌克兰，为乌克兰供应火炮弹药和反炮兵雷达等额外军事援助。

拜登第十次行使“总统拨款权”

这是拜登第十次行使“总统拨款权”协助乌克兰。

按照美国的“总统拨款权”，总统可在无须国会批准的情况下转让美国库存武器和服务，以应对紧急情况。

美国国务卿布林肯在一份声明中说，加上这1亿美元的额外军事援助，自2月24日以来，美国对乌克兰的军事援助总额已达到约39亿美元。

乌克兰总统泽连斯基在推特上对美国的“庞大资金援助”表达感谢，称美国参议院对乌克兰的额外援助“对恢复乌克兰、欧洲和世界的和平与安全做出了重大贡献”。