印尼将为棕榈油出口商 制定国内市场义务

（早报讯）印度尼西亚棕榈油下周一（5月23日）解除出口禁令，印尼经济统筹部长艾尔朗加说，政府将制定国内棕榈油销售规定，并确保国内食用油供应充足，以确保国内市场供应安全。

路透社报道，艾尔朗加周五（20日）在视讯新闻发布会上说，政府将对棕榈油出口商发布一套“国内市场义务”（DMO）指令，确保国内储存量达到1000万吨。

艾尔朗加说，印尼国家食品采购机构（Bulog）也将设立食用油缓冲储存库，并由贸易部决定每个生产商的DMO规模，以及制定为社区生产和分配食用油的机制。

印尼总统佐科周四（19日）宣布，从下周一起取消棕榈油出口禁令。佐科4月28日开始禁止棕榈油出口是为遏制国内食用油价格高涨。但这项措施不仅扰乱了全球植物油市场，更导致印尼国内新鲜油棕果价格一路暴跌，严重冲击农民收入。

数百名小型油棕农民周二走上街头，在首都雅加达和其他省份示威抗议，要求政府收回棕榈油出口禁令。

印尼政府此前说，散装食用油价格回落到每升1万4000印尼盾（约1.3新元）后就会取消棕榈油出口禁令。目前散装食用油的价格虽已下降，但仍未下降到政府定下的价位。

佐科周四说，考虑到棕榈油行业1700万工人的福利，政府决定取消棕榈油出口禁令。