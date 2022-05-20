泰国拟下个月重开部分地区酒吧

（早报讯）从6月1日起，泰国将允许部分地区的酒吧、酒廊和卡拉OK重开，以促进旅游业复苏。

彭博社和路透社报道，泰国政府发言人德纳迪雷克周五（5月20日）发布推文说，从6月1日起，泰国31个被列为“绿色”和“蓝色”（旅游地区）疫情控管级别地区的府尹，包括曼谷、普吉岛、清迈和春武里等热门旅游地区的酒吧和卡拉OK可以贩卖酒饮到午夜。泰国的酒吧、卡拉OK等夜间娱乐场所因为冠病疫情的关系，关闭了超过一年多。

泰国政府冠病工作小组发言人在记者会上说：“娱乐场所、酒吧、按摩院等可以在6月后开门营业到午夜。”

当地夜间娱乐场所得以逐步重开，也被视为在6月和9月这个旅游淡季期间，吸引更多游客到访的关键。近几天，泰国平均日增5000起冠病确诊病例，比4月初单日新增近3万起的高峰低了许多。

泰国也将从6月1日起，解除对未接种疫苗的旅客需要接受隔离的要求，他们只需要在抵达后接受冠病检测或出发前出示冠病检测结果呈阴的报告。

随着泰国解除大部分边境管控措施，当局预计自10月起，每月入境旅客人数将增加两倍以上，达到约100万人次。

不过，当局强调，夜间娱乐场所仍必须遵守防疫措施，所有员工每周都要进行一次快速抗原检测，这些场所也应该避免进行酒饮促销活动。

据官方数据显示，截至5月18日，泰国今年的外国旅客已超过100万人次，比去年整年仅近43万人次要高出许多，但仍远低于2019年疫情前的近4000万人次。