周五美市盘前走势偏高 重点谈猛挫的Ross股票

今天重点：

（早报讯）●中国主要贷款利率下调，提振了整个市场的情绪，带动美国华尔街主要股指期货今晚（5月20日）强劲反弹。

●今晚7时截稿时，标准与普尔500指数期货上升39.60点或1.02％，报3940.40点；以科技股为主的纳斯达克100指数期货上升160.30点或1.35％，报12035.90点；道琼斯指数期货则起261.10点，报31514.20点。

●美国股市周四（19日）在动荡的交易中收低。标准与普尔500指数隔夜下跌22.89点，闭市报3900.79点。重量级的道琼斯指数则退低236.94点，闭市报31253.13点。纳斯达克100指数则下跌0.44％或52.69点，以11875.63点收市。

●美国股市隔夜交易属一般，交易所的总成交量有127亿股，比过去20天的134亿股平均成交量来得少。

盘前交易重点：

●根据彭博社报道，推特（Twitter）公司高管告诉内部员工，全球首富马斯克的440亿美元收购计划将会按预期进行，而且他们也不会重新还价，支持推特股价隔夜上涨1.2％。今晚盘前推特股价继续上升0.50美元，截稿时报37.79美元。

●网络设备制造商Cisco因为退出俄罗斯市场，以及面对中国封控措施导致的组件短缺，所以下调对今年全年营业额增长的预测，造成该股股价隔夜猛跌13.7％。今晚盘前Cisco股价回稳，略起0.19美元，截稿时报41.91美元。

●在美市挂牌的中概股今晚盘前普遍上升。拼多多和哔哩哔哩涨幅均超过3％；小鹏和蔚来也起超过4％。

●今天下文我们看看百货零售商Ross隔夜发布的业绩。该股价今晚盘前截稿时报68.44美元，猛挫24.26美元或26.17％。

●盘前活跃股按序：苹果（Apple）、特斯拉（Tesla）、Vroom Inc、英伟达（NVIDIA）和推特（Twitter）。截稿时，这五只活跃股的股价全部上升。

由于今年第一季度的业绩欠佳，以及不确定的宏观经济和地缘政治环境，Ross对今年剩余时间采取了更为保守的展望。（彭博社）

Ross

（纳斯达克证券交易所代码：ROST）

继沃尔玛（Walmart）和Target之后，百货零售商Ross Stores也在周四发布令人失望的季度业绩。不仅第一季度业绩让人失望，就连接下来的第二季度，管理层也认为营业额还是会继续退低。

这个业绩消息传开之后，Ross股价即刻在当天盘后交易中猛挫23.95％至70.50美元。今晚盘前该股也疲弱不堪。

Ross截至今年4月30日的季度取得3亿3840万美元的净利，每股盈利是0.97美元。而去年同期的净利是4亿7650万美元，即每股盈利1.34美元。根据FactSet，分析师之前预测Ross每股盈利会是0.99美元。

业绩报告也显示，Ross的营业额已从上个季度的45亿2000万美元，下降至第一季度的43亿3000万美元。而分析师之前的共识则是45亿3000万美元。

首席执行官伦特勒（Barbara Rentler）说，由于第一季度的业绩欠佳，以及不确定的宏观经济和地缘政治环境，Ross对今年剩余时间采取了更为保守的展望。该公司现在预测，截至7月30日的13周，同店销售额将下降4％至6％之间。与去年第二季度的1.39美元相比，每股盈利相信会是在0.99美元至1.07美元之间。

伦特勒说，本季度剩余时间的销售额表现不佳。因为同店销售额下降，以及运费和工资成本上涨带来的不利影响，第一季度营业利润率从去年同期的14.2％下降至10.8％。

其实面对此困境的不只是Ross。早Ross一天公布业绩的零售商Target，截至今年4月30日的第一季度的每股盈利同比下降了48％，也导致Target股价在5月18日暴跌25％。沃尔玛本周二股价也因为季度业绩令人失望而下跌11.4％。整体而言，通胀对这个行业的打击，相信暂时还会持续。

在Tipranks的15名分析师当中，11名给予该股“买入”的评级，另外四名给予该股“持守”的评级，一年期限平均目标价是118.27美元。