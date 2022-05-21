俄宣布完全控制乌克兰马里乌波尔钢铁厂

（早报讯）俄罗斯国防部说，被围困在马里乌波尔市亚速钢铁厂的最后一批乌克兰武装人员已经投降，俄军已经完全控制钢铁厂的地下设施，这意味着莫斯科为巩固对顿巴斯地区的控制而对马里乌波尔发动的最激励战斗宣告结束。

路透社报道，俄罗斯国防部发言人科纳申科夫周五（5月20日）说，当天最后一批共531名乌军投降，“亚速钢铁厂所在的领土已完全解放”。

他说，自5月16日以来，总共有2439名被围困在亚速钢铁厂的乌军和乌方军事力量“亚速营”人员投降。俄国防部长绍伊古已向总统普京报告，俄军已完全控制亚速钢铁厂和马里乌波尔市。

乌克兰当局没有立刻确认俄方提供的乌军人数。

在俄国防部发布消息的几个小时前，乌克兰总统泽连斯基说，乌军方已通知钢铁厂内的最后一批战士，他们可以离开钢铁厂，让自己活下来。

4月21日，绍伊古宣布，俄军已控制了除亚速钢铁厂外的马里乌波尔市其他地区，普京同日下令俄军取消攻打亚速钢铁厂的计划，要求俄军继续封锁亚速钢铁厂。5月17日，俄国防部通报，被围困在亚速钢铁厂内的乌军和乌方军事力量“亚速营”人员已于5月16日开始投降。

另一方面，俄罗斯发起了另一场看似大型的进攻，目标是夺取卢甘斯克省内最后一片仍被乌克兰控制的领土，卢甘斯克省是莫斯科宣布为独立国家的乌克兰东南部两个省份之一。

卢甘斯克省长盖代在他的Telegram频道上说：“俄军已开始对西维罗顿涅茨克镇（Sievierodonetsk）进行密集轰炸，炮击强度增加了一倍，他们正在炮击住宅区，摧毁了一栋栋房子。”

盖代说：“我们不知道有多少人丧命，因为我们根本不可能到每栋房屋查看。”

俄罗斯攻占基辅失败后，自4月中旬以来，俄军一直试图攻下西维尔斯基顿涅茨河（Siverskiy Donets）沿岸的两座乌克兰城市——西维尔顿涅茨克（Sievierodonetsk）和莱先斯克（Lyshchansk）。