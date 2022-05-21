澳洲联邦选举今天投票 民调显示竞争激烈

（早报讯）周六（5月21日）是澳大利亚新一届联邦议会选举的投票日。选前民调显示澳洲反对党工党将以微弱优势领先保守派自由党-国家党执政联盟。

路透社报道，投票时间为当地时间周六早上8时至傍晚6时（新加坡时间周六凌晨6时至下午4时）。

官方数据显示，澳洲1700万选民中已有近600万人透过邮寄投票、或提前投票的方式完成投票。

选举委员会此前说，由于计算所有的邮寄选票需要时间，因此如果这是一场势均力敌的选战，选举夜可能不会出现明显的胜者。

生活成本上涨是澳洲选民关心的关键议题。尽管劳动力市场趋紧和创纪录的职位空缺加剧了人力竞争，但澳洲统计局周三公布的数据显示，上季度澳洲工资长仅小幅上升，远远落后于飙升的通胀率，引发了人们对实际收入减少的担忧。

自由党-国家党执政联盟现在众议院占有76席，工党占68席，其他小党派及无党派人士占七席。执政联盟在参议院有36席，工党26席。

由澳洲总理莫里森领导的执政联盟已连续执政九年。由阿尔巴尼斯领导的中左翼工党原本在竞选中取得不错的领先优势，但近日民调显示，执政联盟在最后阶段缩小了与工党的差距。

澳洲联邦议会选举每三年举行一次。本次选举将改选众议院全部151个议席及参议院76个议席中的40席。获得众议院76席以上的政党或政党联盟将执政，执政党领导人出任总理。