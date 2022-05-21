澳洲工党党魁当选后发言 希望团结人民

（早报讯）澳大利亚工党党魁阿尔巴尼斯获知自己胜选后发言说，他要让国家变得更团结。

阿尔巴尼斯获知自己胜选后发表讲话时说，他要让国家变得更团结。“我想，大家已经对一个四分五裂的国家感到厌倦，他们希望国家团结一致，而我将领导国家走向团结。”

阿尔巴尼斯（Anthony Albanese）周六（5月21日）深夜离开家去悉尼参加工党的庆祝活动时告诉媒体：“我想让国家团结起来。我认为人们希望走到一起，寻找我们的共同利益，寻找一种共同目的感。我认为人们已经受够了分裂，他们想要的是作为一个国家走到一起。”

阿尔巴尼斯还说，他将参加5月24日在东京举行的日本、美国、澳大利亚及印度的“四方安全对话”（Quad）首脑会议。

澳洲总理莫里森周六早前承认在全国大选中败选，并说他已经给阿尔巴尼斯打电话恭贺他获胜。

澳大利亚广播委员会说，工党至少赢得了72个席位，而莫里森的自由党—国家党联盟赢得了54个席位，独立人士和第三党迄今拿下了11个席位。一个政党必须赢得76个席位的最低席位数，以在议会中占有151个席位的多数。

澳洲广播公司中文网报道，59岁的阿尔巴尼斯出生在一个公屋家庭，他是由单亲母亲抚养长大的，他实现了长期以来的抱负——成为澳洲总理。

他将取代莫里森，成为第31任执掌国家最高权力的人。

从悉尼大学经济学专业毕业后，阿尔巴尼斯就进入政坛，26岁时成为新州工党助理秘书长。

他于1996年进入联邦议会，代表悉尼内城的格雷德勒（Grayndler）席位。

2007年至2013年间，他担任内阁部长，包括运输和基础设施部长，并在陆克文任总理时期短暂担任副总理。