世卫预计全球猴痘病例将越来越多

（早报讯）世界卫生组织（WHO）预计全球猴痘确诊病例会越来越多，并已扩大对非属猴痘流行国家的监测。

路透社报道，截至周六（5月21日），已有12个非猴痘流行国家向世卫报告了92起猴痘确诊病例和28起疑似病例。

世卫正在就如何减缓猴痘传播制定进一步的指引方针，以降低这种传染病在夏季激增的风险。更新指引将在未来几天公布。

世卫说：“现有信息表明，猴痘正在通过与有症状病例密切身体接触者，在人与人之间传播。”

世卫负责传染病防治的执行主任海曼（David Heymann）受访时透露，世卫根据迄今为止发现的猴痘病例研判，患者都是通过性接触染上这种病毒的。

科学家称，多个非猴痘流行国家出现猴痘病例是极不寻常的现象。在已通报的100多起确诊和疑似病例中，大部分出现在欧洲。

猴痘是一种传染病，主要发生在非洲中部和西部的热带雨林地区，但近日世界其他地区也出现了猴痘病例。猴痘一般症状轻微，包括发热、出现皮疹和淋巴结肿大。

据世卫介绍，猴痘病毒主要通过啮齿动物和灵长类动物等野生动物传播给人类。它也在人与人之间的密切接触中传播——通过受感染的皮肤病变、呼出的飞沫或体液，包括性接触或接触被污染的材料如被褥。应该对怀疑患有这种疾病的人进行检查和隔离。