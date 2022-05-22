所罗门群岛等国祝贺阿尔巴尼斯当选澳洲总理

（早报讯）所罗门群岛祝贺澳大利亚工党党魁阿尔巴尼斯在周六（5月21日）的选举中取得胜利，称澳洲与岛国的双边关系“仍有许多工作要做”。太平洋岛屿邻国斐济也欢迎该党在应对气候变化所提出的政策。

路透社报道，所罗门群岛最近与中国签署的安全协议是即将离任澳洲总理莫里森所面对的一道难题。西方盟友担心，这项合作可能为中国在太平洋地区的军事存在提供合法渠道。有报道指出，中国外交部长王毅将于本周访问所罗门群岛。

索加瓦雷在周日（22日）的一份声明中说，他的国家“仍然是澳大利亚坚定的朋友和首选的发展伙伴”。

所罗门群岛总理索加瓦雷说，所罗门群岛感谢澳洲多年来在财政、医疗和安全方面的支持，并补充，“然而，仍有许多事情要做”。索加瓦雷向阿尔巴内塞致函，向他保证在阿尔巴尼斯任期内将所罗门群岛与澳洲关系“提升至另一个水平”。

斐济总理拜尼马拉马在一条推文上也向阿尔巴尼斯表示祝贺，并写道：“在你支持太平洋地区的许多承诺中，没有一个比你把气候放在第一位的计划更受欢迎”。

新西兰总理阿德恩说，她周日已致电阿尔巴尼斯，希望两国继续合作，“深化我们与太平洋地区亲密朋友的伙伴关系，并在世界舞台上推进我们的利益”。

她说：“当我们一起合作时，澳洲和新西兰地区将处于最佳状态。”