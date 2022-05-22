拜登访日韩前夕公开部署“末日飞机” 分析：向朝鲜发警告

（早报讯）在美国总统拜登访韩之际，被称为“世界末日飞机”的核空中指挥控制系统（E-4B）被转移部署到日本冲绳嘉手纳基地。分析认为，这是针对拜登在日韩美首脑会谈进行的同时对朝鲜发出的警告。

韩国媒体《东亚日报》报道，军用飞机追踪网站消息，美国空军一架E-4B飞机于周四（5月19日）晚上从马里兰州安德鲁斯基地起飞，并在隔天（20日）下午抵达嘉手纳基地。这与拜登专机空军一号在京畿道乌山空军基地着陆时几乎在同一时间完成了移动部署。

报道说，通常美国总统在海外巡访时，E-4B会在访问国或附近地区待命，以防发生紧急情况。但是，公开飞行路线和目的地实属罕见。

E-4B在核战争爆发时可指挥洲际导弹、核轰炸机、核潜艇等美国所有核战斗力和陆海空部队。飞机也具备面对核爆炸时产生的电磁脉冲保护电子装备的尖端防御系统，因此也被称为“世界末日飞机”。

韩国军方相关人士表示，美国总统海外巡访时暴露E-4B航迹是非常罕见的事情。有分析认为，这是拜登在韩日巡访期间应对朝鲜核试验、发射洲际导弹所采取的举措，以及美军在拜登访问期间向朝鲜发出的警告。

《朝鲜日报》报道，为迎接美国总统拜登访韩，美军提高了西太平洋地区的警惕水平。近日，美军公开了第七舰队所属核动力航空母舰罗纳德·里根号和亚伯拉罕·林肯号的训练画面，并称罗纳德·里根号“已在前方部署”。

据报道，美国空军的“眼镜蛇球”（RC-135S）侦察机周五（5月20日）也飞临半岛东部海域，监视朝鲜发射洲际导弹迹象等情况。