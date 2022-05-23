阿尔巴尼斯宣誓就任澳洲第31任总理

（早报讯）工党党魁阿尔巴尼斯周一（5月23日）宣誓就任澳大利亚第31任总理。

59岁的阿尔巴尼斯在堪培拉政府大楼举行的简短仪式上宣誓就职。

阿尔巴尼斯在宣誓仪式前在他位于悉尼郊区的家外面告诉媒体：“这是我生命中的一个大日子，但也是国家的一个大日子，这是改变政府的时候。”

虽然选票仍在统计中，政府的组成也尚未最终确定，但阿尔巴尼斯宣誓就职，以便能够出席周二在东京举行的“四方安全对话”（Quad）实体峰会。阿尔巴尼斯说，他在星期天（22日）晚上与美国总统拜登进行了交谈，并期待与他和日本及印度领导人一起会面。阿尔巴尼斯将于周三返回澳洲。

工党副领袖理马尔斯和三名主要部长，即外交部长黄英贤、财政秘书查尔默斯和财政部长加拉格尔也宣誓就职，其中黄英贤将与阿尔巴尼斯一起参加“四方安全对话”峰会。

澳洲联邦议会选举周六（21日）举行投票，由阿尔巴尼斯领导的反对党工党击败了莫里森领导的自由党-国家党执政联盟，这是工党2013年以来首次执政。

据澳洲广播公司数据，在众议院151个议席中，工党至少赢得72席，执政联盟只赢得52席。独立人士和第三党拿下约15个席位。

澳洲联邦议会选举每三年举行一次。本次选举改选众议院全部151个议席及参议院76个议席中的40席。获得众议院至少76席的政党或政党联盟将执政，其党首将担任总理。

如果工党所获席位不足76席，就需要获得小党或独立议员的支持才能执政。