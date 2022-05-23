天花疫苗对猴痘病毒有效性达85%

（早报讯）随着以色列、瑞士和奥地利在过去两天通报猴痘确诊病例，猴痘目前已在15个国家传播。研究显示，天花疫苗对猴痘病毒的有效性达85%。

根据英国广播公司（BBC）报道，奥地利卫生部门昨天（5月22日）确认一起猴痘病例，患者出现了发烧和皮疹等症状。此外，阿根廷卫生部也称，当地发现了一名猴痘疑似病例，病例近期有到西班牙旅游。

目前，已发现猴痘病例的多个国家陆续通报了多起新确诊或疑似病例。其中，英国卫生安全局昨天证实，英国境内出现本土传播的猴痘病例，并认为猴痘已开始在当地的社区传播。西班牙马德里目前已出现30起猴痘确诊病例，另有40起疑似病例仍在确认中。

世界卫生组织警告，鉴于目前已在多个未流行猴痘病毒的国家发现病例，未来可能发现更多病例。

另据世卫的资料，猴痘病毒感染症状与天花相似，但临床严重程度较轻，潜伏期通常为六至13天。

猴痘的初期症状包括发烧、头痛、肌肉酸痛、背痛、淋巴结肿大等，之后可发展为面部和身体大范围皮疹。多数感染者会在几周内康复，但也有感染者病情严重，甚至死亡。

猴痘病毒与天花病毒同属正痘病毒属，症状非常相似，但猴痘的病情比天花轻微。研究数据显示，天花疫苗可用来预防猴痘病毒，有效性高达85%。