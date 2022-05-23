马国首相：6月1日起禁止出口生鸡

（早报讯）马来西亚首相依斯迈沙比里今天（5月23日）宣布，内阁同意从6月1日开始，停止每月出口360万只鸡，直到国内鸡肉供应与价格恢复稳定为止。这项措施是为了缓解马国近来肉鸡短缺的问题。

依斯迈沙比里昨天宣布，原本每周三召开的内阁会议，本周提前在今天召开，以讨论鸡肉短缺与价格高涨等各种食品价格上涨的课题。他今天在内阁会议后发布声明说，内阁已经针对鸡肉供应和价格问题做出多项议决，停止出口鸡只是其中一项短期措施。

他透露，内阁决定实施的其他短期措施包括设立鸡只缓冲库存，并加强农业部的冷藏设施。政府也决定废除全鸡和鸡肉块等鸡肉入口准证，以增加更多供应来源。当局也将简化家禽生产者的补贴申请流程，并增加认证国外的屠宰场，以增加家禽的供应。他说，政府也规定每只鸡的售价不能超过8.9令吉（约2.8新元）。

针对有报道指多家大型企业涉及操纵鸡肉供应与价格，依斯迈沙比里说，马国竞争委员会（MyCC）正在调查此事，并预料6月完成调查。他说，政府一旦发现当中确实存在垄断协议，就会对涉及者采取法律行动。

依斯迈沙比里也说，马国将取消对小麦的入口准证。马国在上周已取消四类农产品的进口准证，包括包菜、液态奶、全鸡和鸡肉块，以及老椰子。