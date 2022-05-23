周一美市盘前走势偏高 重点谈Grab

今天重点：

美国总统拜登表示，他正在重新检讨特朗普​​政府时代征收的中国关税。这个消息带动美国华尔街股市上涨。

今晚（5月23日）7时截稿时，标准与普尔500指数期货上升44.70点或1.15％，报3946.10点；以科技股为主的纳斯达克100指数期货上升118.70点或1.00％，报11954.30点；道琼斯指数期货则起319.80点，报31581.70点。

华尔街股市上周五在起落之间徘徊。像特斯拉等成长型股票走势偏低。标准与普尔500指数和纳斯达克指数连续第七周下跌，这是股市自2001年互联网泡沫结束以来的最长连续跌势。

道琼斯指数则是连续第八周下跌。这是自1932年大萧条以来最长的一周跌势。

标准与普尔500指数上周五微起0.57点，闭市报3901.36点。重量级的道琼斯指数也微起8.77点，闭市报31261.90点。纳斯达克100指数则下跌0.34％或40.01点，以11835.62点收市。

美国股市隔夜交易属一般，交易所的总成交量有130亿股，比过去20天的135亿股平均成交量来得少。

盘前交易重点：

猴痘疫苗相关的股票在今晚盘前交易中大涨。SIGA Technologies、Chimerix、Tonix Pharmaceuticals和Emergent Biosolutions均上涨9％至31％。

外界普遍预计滴滴出行（DIDI）将在今天（5月23日）获得股东允许，从纽约证券交易所退市。这意味着滴滴将结束长达11个月的煎熬，在这期间它的市值蒸发了约600亿美元。今晚盘前滴滴出行股起3.33％，截稿时报1.55美元。

市场分析师普遍预测，Zoom Video Communications今晚盘后发布的业绩每股盈利0.87美元，营业额10亿7000万美元。Zoom Video股价在今晚盘前微跌0.06美元，截稿时报89.68美元。

Broadcom就收购云端公司VMware正在进行谈判，带动VMware股价在今晚盘前交易中上涨21.99％，截稿时报116.76美元。

折扣服装零售商Ross Stores上周五下调今年全年销售和利润预测，导致该股价暴跌22.5％。今晚盘前Ross稍微回稳，截稿时报72.47美元，起0.60美元。

今天下文我们看看刚在上周发布业绩的Grab。该股价今晚盘前截稿时报3.15美元，微跌0.06美元。

盘前活跃股按序：特斯拉（Tesla）、苹果（Apple）、英伟达（NVIDIA）、超微（Advanced Micro Devices）和Vroom Inc。截稿时，除了Vroom Inc下跌之外，另外四只活跃股的股价全部上升。

随着疫情的消退，Grab打算减少在激励措施上的支出。这将让旗下的派送业务走上正轨，并争取在2023年底实现收支平衡。（彭博社）

Grab（纳斯达克证券交易所代码：GRAB）

（早报讯）我国超级应用巨头Grab上周发布的第一季度营业额超过华尔街股市分析师的普遍预测，带动Grab股价在上周四（5月19日）大幅飙升。

根据业绩报告，Grab的第一季营业额是2亿2800万美元，比分析师之前估计的1亿2770万美元高出许多。这个季度Grab的成交金额（Gross Merchandise Volume，简称GMV）达48亿美元，比去年同期增长32％。

Grab表示，在2022财年里，公司营业额估计介于12亿美元至13亿美元之间。FactSet分析师对Grab全年的营业额预测是9亿5530万美元。

Grab首席执行官陈炳耀说：“我们第一季度的业绩证明了东南亚经济的韧性，因为我们已经度过了最严重的疫情限制。我们也乐观地认为，在越来越多的国家转向与冠病共存之际，我们的业务将会继续保持强劲。”

Grab在业绩报告中也表示，移动GMV环比增长9％，证明本季度前两个月在受到奥密克戎的影响后，已经开始逐步复苏了。从去年第三季度到今年第一季度，月均活跃司机数量也增加了22万名。第一季度平台上的活跃的司机数量达到了2020年第二季度以来的最高水平。

不过，Grab在奖励措施方面还是继续投入大量资金。不论是吸引更多的客户到公司的付款平台，或是奖励司机和商家加入Grab网络，Grab都是非常“舍得”。Grab消费者和合作伙伴奖励开支分别增加了85％和55％，达到3亿4400万美元和2亿1600万美元。

Grab表示，随着疫情的消退，Grab打算减少在激励措施上的支出。这将让旗下的派送业务走上正轨，并争取在2023年底在调整后的息税折摊前盈利（EBITDA）基础上实现收支平衡。

到目前为止，Grab还在亏钱。但净亏损已经比去年同期减少了35％。这个季度的亏损额是4亿3500万美元。

Grab表示：“展望未来，我们将继续招收司机，以重建我们在疫情之前的供应水平，并抓住我们已经在线上看到的强劲需求。”

虽然业绩表现稍微有进步，但是在上周五（20日），星展集团研究部将Grab的目标价从原本的5.60美元下调至2.93美元，不过他们重申对该股的“持有”评级。这个新目标价比上周五的3.21美元闭市价还低，显示星展集团研究部认为Grab还有超过8％的潜在下跌空间。

据知，星展银行是将Grab估值指标改为以营业额的2.8倍作为Grab12个月远期的价值，与Uber和DoorDash等全球同行一致。

在Tipranks的八名分析师当中，四名给予该股“买入”的评级，另外四名给予该股“持守”的评级，一年期限平均目标价是5.26美元。