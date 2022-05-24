拉夫罗夫：俄将专注北京关系 考虑与西方重建关系必要

（早报讯）俄罗斯外交部长拉夫罗夫说，俄罗斯将专注于发展它和中国的关系。如果西方希望与俄罗斯重建关系，俄罗斯将考虑是否还有这个必要。

路透社报道，拉夫罗夫周一（5月23日）在莫斯科一场活动的答问环节中说，俄罗斯正在努力寻找西方进口商品的替代品，未来俄罗斯只会依赖“可靠”国家的进口，不再受制于西方。

拉夫罗夫说：“我们必须停止依赖来自西方的一切供应，以维护对我们国家安全、经济和社会领域等至关重要部门的发展。”

拉夫罗夫指责西方国家执意改变国际关系规则，置俄罗斯于不利地位。他说，自俄罗斯向乌克兰发动特别军事行动以来，西方国家就深陷“俄罗斯恐惧症”。

根据俄罗斯外交部网站发布的答问记录，拉夫罗夫在会上说：“如果他们（西方）有意在某方面与我们恢复关系，那我们将会认真考虑是否还有这个需要。”

拉夫罗夫说，莫斯科现在的目标是与中国进一步发展关系。他说：“由于西方现已采取‘独裁者的立场’，我们和中国的经济联系将更快速发展。除了国家预算的直接收入，这也为（俄罗斯）在远东和东西伯利亚的发展提供了机会。”

拉夫罗夫说，中国拥有的信息和通信技术“绝不逊色于西方，俄中在这方面进行合作将取得双赢”。

拉夫罗夫还说，俄罗斯“只会依靠自己和那些已证明可靠且不会‘跟着其他吹笛者的音乐起舞’的国家。如果西方国家改变主意并向我们提出某种形式的合作，我们到时候再做决定。”