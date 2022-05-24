分析人士：拜登针对台湾言论并非“口误”

（早报讯）分析人士认为，美国总统拜登日前针对台湾发表的言论并非“一时口误”，拜登此前也发表过类似讲话，显示拜登个人倾向于下令进行某种干预，但对于具体是什么干预则依然模棱两可。

美国总统拜登周一（5月23日）说，如果中国大陆以武力侵犯台湾，美国愿意动用军力保卫台湾。这是数十年来美国向台湾作出最响亮的保证，也使美国一直以来对台采取的战略模糊政策变得更不确定。

白宫发言人随后向媒体澄清，强调美国的一个中国政策与对台海和平稳定的承诺不变，称拜登也重申美国是根据《台湾关系法》的对台承诺，提供军备协助台湾自我防卫，而非在大陆开战时派兵保卫台湾。

路透社报道，美国外交关系委员会成员萨克斯（David Sacks）认为，拜登拥有丰富的外交政策经验，他发表这番言论时，日本首相岸田文雄就在他旁边，而俄罗斯入侵乌克兰的战争现在还未平息。

萨克斯说：“我相信这不是一时口误。”不少政治分析人士也持相同看法。

由于这不是拜登首次做类似表态，有人认为，这透露拜登个人倾向于采取某种介入行动。

奥巴马任内担任美国国务院东亚和太平洋事务前助理国务卿的罗素（Daniel Russel）说：“他（拜登）坚信美国应该在中国大陆对台湾的军事侵略做出回应。他对这究竟意味着什么以及美国对台湾的防御承诺到底是什么则显得模棱两可。”

美国白宫国家安全委员会和国务院没有回应路透社的置评请求。