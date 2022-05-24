阿尔巴尼斯：澳洲新政府目标与美日印相一致

（早报讯）新上任的澳大利亚总理阿尔巴尼斯周二（5月24日）说，他的优先目标与四方安全对话（Quad）其他三个国家相一致。

路透社报道，阿尔巴尼斯周一宣誓就职后就立刻飞到东京出席四方安全对话领导人峰会。阿尔巴尼斯在峰会致辞时说，他希望澳洲、美国、日本和印度能在应对全球气候变化方面扮演引领角色，并“坚定捍卫我们的价值观和理念”，促进印太地区的稳定。

阿尔巴尼斯说：“澳洲新政府的首要工作与四方安全对话机制相同，那就是应对气候变化，并建设一个更强大、更具韧性的印太地区。”

阿尔巴尼斯说，气候变化给太平洋地势低洼岛国构成了巨大的经济和安全挑战。

阿尔巴尼斯说：“这些国家希望我们能起带头作用。这就是为什么我的执政团队决定开展一个雄心勃勃的气候变化行动计划，并增加对区内伙伴的支持，包括为它们提供新的资金。”

中国在印太地区的政治、商业和军事活动日益频繁，以美国为首的四方安全对话的成立旨为应对中国越来越强大的影响力。

上个月，地处太平洋的所罗门群岛和中国正式签署《中所双边安全合作框架协》，美国、澳洲和新西兰对此深表关注。

所罗门群岛总理索加瓦雷周一发表声明说，中国国务委员兼外交部长王毅本周将率领一支近20人的代表团访问所罗门群岛，并称中国“是我们历史上非常关键时刻的重要发展伙伴”。

而澳洲新外长黄英贤周一晚发布视频说，她很快会到所罗门群岛访问，并承诺澳洲将在气候变化问题方面与所罗门群岛进行合作，深化两国防务和海事合作。