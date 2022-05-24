全球首50富豪今年损失逾5000亿美元

（早报讯）今年全球前50位富豪的账面损失超过5000亿美元。如果要有个比较具体的概念，这个惊人的财富损失不仅超过瑞典的国内生产总值，甚至还超越了标准与普尔500指数中，除首六家公司以外，所有494家公司的总市值。

根据彭博亿万富翁指数（Bloomberg Billionaires Index），截至今年5月22日，包括马斯克（Elon Musk）、贝佐斯（Jeff Bezos）、盖茨（Bill Gates）和巴菲特（Warren Buffett）在内的全球50位最富有的人，他们今年净资产蒸发了5630亿美元。

马斯克打击最大

马斯克是特斯拉（Tesla）的首席执行官，也是世界首富。他目前拥有2010亿美元的净资产。根据这个指数，开年至今，马斯克在账面上已经损失了691亿美元，是目前排名前50名的亿万富翁中，受到最大打击的一位。而且他现在还要以440亿美元收购社交媒体推特（Twitter）。不过，最近他表示这项交易会暂时被搁置。

名列第二的亚马逊（Amazon）创始人贝佐斯，他的净资产则下降了611亿美元；法国首富兼LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE首席执行官阿尔诺（Bernard Arnault）的财富蒸发了552亿美元。贝佐斯的净资产仍有1310亿美元，而阿尔诺的净资产则有1230亿美元。

微软（Microsoft）联合创始人盖茨目前身家有1160亿美元，但是单单在今年他就已经损失了217亿美元的财富。伯克希尔哈撒韦（Berkshire Hathaway）的巴菲特是以1100亿美元的净资产位列第五名。

股神净资产不降反增

与名列前四名的富翁不同的是，股神巴菲特的净资产今年不但没有下降，反而增加了12亿美元。

股神巴菲特的净资产今年不但没有下降，反而增加了12亿美元。（路透社）

股市持续数月的抛售速度最近有开始加快的迹象，而且还开始蔓延到科技股之外的领域。躲过了大部分股市动荡的消费品公司，现在也已经开始受到打击。最近沃尔玛（Walmart）、百货零售商Target和Ross Stores发布的欠佳业绩，以及带来的连锁股价下跌就是最好证明。今年以来，标准与普尔500指数总共下跌了约18％；纳斯达克综合指数则是下跌了28％。

根据道琼斯新闻（Dow Jones），其他资产大幅下滑的富豪还包括：面簿母公司Meta Platforms创始人兼首席执行官扎克伯格（Mark Zuckerberg），他今年共亏损了541亿美元。谷歌（Google）联合创始人佩奇（Larry Page）则损失了290亿美元。

加密币创始人损失最多

加密货币交易所币安（Binance）的创始人赵长鹏，在今年迄今为止亏损809亿美元，现在是排名第113位，是彭博亿万富翁指数所有富豪当中损失最多的。他是因为加密货币近期暴跌而被波及。

道琼斯新闻引述反贫困组织国际乐施会（Oxfam International）本周一发布的报告说，股市下滑扭转了全球最富有的人在冠病疫情期间所看到“好赚时期”。当时每30小时就有一位亿万富翁诞生。这份报告说，从2020年3月到2022年3月，全球亿万富翁人数增加了573人，总数达到2668人。

报告也说，在疫情暴发的首两年里，这些亿万富翁的集体财富增长幅度，甚至还超越了1987年至2010年的增长幅度。现在全球亿万富翁的总财富相当于全球国内生产总值的13.9％，比2000年增加了三倍。