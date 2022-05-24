周二美市盘前下跌 重点谈面簿母公司Meta Platforms

今天重点：

（早报讯）●今晚（5月24日）较迟时候，联储局主席鲍威尔将在拉斯维加斯的经济峰会上发表讲话。投资者都希望能够在他的演讲中，寻找到他对通胀前景、经济和加息路径看法的新线索。投资者现在也密切关注标准与普尔500指数是否进入熊市区域。

●今晚7时截稿时，标准与普尔500指数期货下跌42.20点或1.06％，报3931.60点；以科技股为主的纳斯达克100指数期货退低200.90点或1.67％，报11833.40点；道琼斯指数期货则跌213.60点，报31666.60点。

●银行和领先的科技股反弹，支持美国股市隔夜（周一）收高。标准与普尔500指数隔夜起72.39点，闭市报3973.75点。重量级的道琼斯指数也显著上升618.34点，闭市报31880.24点。纳斯达克100指数则起1.68％或198.66点，以12034.28点收市。

●美国股市隔夜交易淡静，交易所的总成交量有109亿3000万股，比过去20天的133亿6000万股平均成交量来得少。

盘前交易重点：

●大型科技股在盘前交易中下跌。苹果、微软、亚马逊、Alphabet、Meta Platforms、Netflix、特斯拉和英伟达（NVIDIA）跌幅在1％至7％之间。

●民宿出租平台爱彼迎（Airbnb）今天表示，公司将从今年7月30日起，停止在中国的所有民宿供应。该股今晚盘前下跌2.76美元，截稿时报110.52美元。

●在股东投票支持从纽约证券交易所退市后，中国网约车滴滴出行股价隔夜下跌4.0％。今晚盘前滴滴出行股价无起落，截稿时报1.44美元。

●在美市挂牌的中概股今晚盘前交易中下滑。阿里巴巴、拼多多、京东、百度、哔哩哔哩、蔚来、小鹏汽车和理想汽车均下跌，跌幅在1％至5％之间。

●摩根大通（JPMorgan Chase）隔夜上调了对本年度的利息收入预测，带动摩根大通股价飙升6.2％。今晚盘前该股几乎持平，微跌0.16美元，截稿时报124.44美元。

●今天下文我们看看面簿和Instagram母公司Meta Platforms隔夜为什么下跌。该股价今晚盘前截稿时报182.70美元，继续下跌了13.53美元。

●盘前活跃股按序：Meta Platforms、苹果（Apple）、特斯拉（Tesla）、Vroom Inc和英伟达。截稿时，这五只活跃股的股价全部下跌。

Meta Platforms股价受到同行拖累，走势疲弱（路透社）

Meta Platforms

（纳斯达克证券交易所代码：FB）

面簿和Instagram母公司Meta Platforms股价在隔夜（周一）盘后数小时里下跌7％，到底发生什么事呢？

原来同行社交媒体公司Snap Inc隔夜向美国证券交易委员会（SEC）提交了一份8-K表格，并在文件中表示，管理层认为公司将无法达到之前发布的业绩预测。

Snap在文件中说：“宏观经济环境恶化的速度比预期的还要快得多。因此，公司现在认为即将发布的第二季度营业额和调整后的息税折摊前盈利（EBITDA）将会‘低于预测范围的低端’。”

上个月Snap曾经对第二季度业绩表现做出预测。当时该公司认为，营业额同比增长可达20％至25％，调整后的EBITDA将会介于盈亏平衡和5000万美元之间。

因为属于同行，Snap的这个文件内容一传开之后，立刻让市场人士连带想到Meta Platforms的业绩，导致Meta Platforms隔夜盘后下跌了13.90美元7.08％，报182.33美元。

其实不仅是Meta Platforms，另一个同行Pinterest股隔夜也是在盘后下跌，跌幅甚至还超过12％。而Snap Inc本身今晚盘前继续猛挫30％。

根据Loup Funds管理合伙人芒斯特（Gene Munster），Snap对业绩的悲观预测修正不是一个孤立的事件，而是一个更广泛的行业趋势。芒斯特认为，这个疲软的走势可能与软广告收入或这个行业的竞争压力有关。现在的广告商很可能已经开始削减部分预算。

他也说，虽然Snap Inc的规模不像Meta Platforms或谷歌那样庞大，但是它还是很全面的代表了整个经济发展方向，也反映出快速变化的环境。他认为，接下市场会听到越来越多社交媒体公司，做出类似的预测下调。

虽然隔夜股价受挫，在Tipranks的36名分析师当中，还是有26名给予Meta Platforms“买入”的评级，九名给予“持守”的评级，一名则给予“卖出”的评级，一年期限平均目标价是279.47美元。