德国：未来与中国打交道 人权将更优先

（早报讯）德国经济部长哈贝克周二（5月24日）说，德国正在改变与中国打交道的方式，人权课题将被放在更高的优先位置。

路透社报道，在哈贝克发表讲话前，西方多家媒体同步曝光了新疆维吾尔人被迫害的大量新证据。

哈贝克说：“我们向来清楚表明，虽然中国是我们的主要贸易伙伴，但中国在一些关键课题包括尊重人权方面存在一些令我们高度关切的问题。”

哈贝克说，德国正在朝更多元化发展，以减少对中国的依赖。他还说，德国将对申请到中国投资的德国公司进行仔细审查，把侵犯人权和强迫劳动情况从供应链中剔除。

他说：“在欧盟层面，政府也会更密切留意有意进入国内市场的中国竞争对手获得补贴的情况。”

德国《明镜周刊》和英国广播公司（BBC）等14家媒体周二同步曝光大量“新疆警察文件”，揭露新疆维吾尔人被迫害的惨况，其中有狱中警察手持棍棒羁押犯人的照片、清真寺监视器的画面以及2900名被囚禁者的照片，为西方和维权团体指控中国镇压维吾尔人提供了新的证据。

据悉，周二公布的数据是黑客从新疆地区警方电脑伺服器窃取。这批档案还包括2017年新疆维吾尔自治区前党委书记陈全国的内部讲话，据称他在讲话中命令警卫开枪杀死任何试图逃跑的人。

北京驳斥指控，称新疆营地是“再教育”设施，目的是对抗极端恐怖主义。

联合国人权高专巴切莱特本周到中国访问，她此次访问包括新疆，料将受到各方的严密检视。