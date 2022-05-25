韩美外长通电话 谴责朝鲜射弹

（早报讯）韩国外交部说，韩美外长通电话，强烈谴责朝鲜发射弹道导弹。

韩联社报道，韩国外交部长官朴振周三（5月25日）上午同美国国务卿布林肯通电话，双方就朝鲜弹道导弹试射应对方案、韩美首脑会谈成果及后续措施落实方案交换了意见。

双方指出，朝鲜当天发射一枚疑似洲际弹道导弹和两枚短程弹道导弹，对韩半岛乃至国际社会和平与稳定构成严重威胁，是重大挑衅行为，韩美予以强烈谴责。

双方还强调，在居民因疫情饱受困扰的情况下，朝鲜将主要财源用于核导研发而非抗疫和民生，令人惊愕。

朴振和布林肯商定将继续保持两军的联防态势，同时不断强化对朝威慑力。双方一致认为，国际社会团结一致予以应对至关重要，并商定将携手争取联合国安理会尽早通过新的对朝制裁决议。

此外，双方评价韩美首脑会谈取得圆满成功，为两国之间“全球全面战略同盟”发展树立了新的里程碑，并商定为落实有关协议紧密保持沟通。据悉，朴振计划于6月访问美国，与布林肯举行后续磋商。

韩国联合参谋本部早前说，朝鲜在当地时间周三清晨6时、6时37分、6时42分（新加坡时间清晨5时、5时37分、5时42分），从平壤顺安一带朝东部海域先后发射三枚弹道导弹。

美国总统拜登刚在周二结束日本访问，返回美国。朝鲜选择在韩美首脑会谈后、拜登结束韩日访问抵美之前这一时间点发起挑衅，引发关注。韩国总统办公室发言人说，朝鲜在拜登返美前发射导弹是在释放某种信号。