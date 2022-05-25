韩美进行联合实弹射击 应对朝军战略挑衅

（早报讯）面对朝鲜的弹道导弹挑衅，韩美两军于周三（5月25日）实施联合地对地导弹射击。这是两国军方在2017年7月以后首次联手应对朝鲜的战略挑衅。

韩联社报道，韩美两军的导弹部队分别向韩半岛东部海域发射一枚“玄武-2”和一枚陆军战术弹道导弹，彰显韩美联军防止挑衅重演的快速打击能力。这是韩美军方时隔四年多之后，首次联手应对朝鲜的战略挑衅。

韩国空军在前一天发现朝鲜弹道导弹挑衅征兆后持续追踪，并进行了30多架F-15K战斗机全副武装列队集结于跑道的“大象漫步”演习。

韩国联合参谋本部说，韩军发武力示威展现出坚决应对朝鲜一切挑衅的压倒性战斗力和精确打击挑衅源头的能力。

联合参谋本部议长元仁哲在朝鲜射弹后立即与韩美联军兼驻韩美军司令拉卡梅拉（Paul LaCamera）举行视频会议分享情报，加强同盟协防。

韩国军方说，朝鲜周三清晨发射洲际导弹又一次撕毁了其主动许下的承诺，违反联合国安理会决议，是严重的挑衅行为。韩军正在追踪监视后续挑衅的动向，保持万无一失的战备状态和压倒性战斗力。

据韩军研判，朝军周三首先发射的是洲际弹道导弹，飞行约360公里，射高约为540千米，很可能是3月发射失败的新型洲际导弹“火星-17”型弹道导弹。

韩军还认为，朝军发射的第二、第三枚导弹是有朝版“伊斯坎德尔”之称的短程弹道导弹。第二枚在20千米高度消失在韩军雷达视野，第三枚飞行760公里左右，射高约为60千米。若以正常角度发射，首枚导弹的射程可覆盖美国本土，第二和第三枚导弹可打击韩国和驻韩美军基地。这种组合式发射说明朝鲜加大了对韩美的挑衅力度。