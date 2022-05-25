朝鲜首次同日试射洲际和短程导弹 针对韩美日反导网

（早报讯）朝鲜周三（5月25日）罕见地在同一天混搭发射一枚洲际弹道导弹和两枚飞行距离不等的短程导弹，可能是意在分别突防韩美日反导网的一石三鸟之策。

韩联社报道，根据韩国联合参谋本部探测，朝鲜在当地时间清晨6时（新加坡时间清晨5时）从平壤顺安机场一带发射一枚疑似为洲际导弹的弹道导弹，约37分钟后又先后发射了两枚短程弹道导弹，间隔时间为5分钟。

朝鲜此前曾混搭发射不同型号、不同射程的导弹，如以组合式发射短程导弹和多管火箭炮，但将洲际导弹加入发射组合尚属首次。

韩军研判，周三发射的第一枚是朝鲜正在研制的“火星-17”型洲际弹道导弹，飞行360公里左右，飞行高度约540千米，速度达到8.9马赫。从弹道参数来看，与2月25日和3月5日发射的“火星-17”的飞行轨迹类似。

若以正常角度发射，“火星-17”最大射程超过1.5万公里，覆盖美国本土全境、非洲、大洋洲。而现役的“火星-15”型导弹的射程为1.3万公里。

朝鲜上一次发射“火星-17”是今年3月16日，但在飞行初段爆炸。此次时隔两个月再发射，可能解决了上次的问题。

韩军认为此次发射的导弹第一级火箭燃烧到了一定的水准，级间分离也正常完成。朝鲜其间对3月发射时的空中爆炸一事只字不提，不久后又以“火星-15”冒充“火星-17”，自称试射成功。有鉴于此，预计朝鲜此次会在对外报道中声称进行了所谓“侦察卫星试验”。

韩国国防安全论坛（KODEF）资深研究员申钟宇分析称，朝鲜处心积虑地选在美国总统拜登与韩日首脑会谈刚结束之际发起挑衅。

韩国航空大学张泳根则认为，即便是发射同型导弹，若有意展示其技术层面的新意，也可以改变弹道轨迹或同时齐射。而朝鲜此次射弹的飞行轨迹和以往几乎相同，这更凸显出它旨在抗议韩美首脑会谈、韩美联合演习和美国延伸威慑。

专家普遍认为，朝鲜周三发射的第二枚和第三枚导弹是型号类似的弹道导弹，但以不同的飞行轨迹进行了试射。第二枚以相对较低的20千米射高消失在韩军的侦察视野，军方认为发射失败的可能性更大。但也有观点认为，短程导弹可能变轨，进行规避雷达的低空飞行，不宜轻易断言发射失败。