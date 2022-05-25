周三美市盘前略微偏低 重点谈超市巨头沃尔玛

今天重点：

联储局最近一次货币政策会议的纪要预料会在今晚较迟时候发布。投资者希望能够从中寻找到联储局加息速度和程度的线索。

今晚（5月25日）7时截稿时，标准与普尔500指数期货微跌3.60点或0.09％，报3937.90点；以科技股为主的纳斯达克100指数期货微跌5.90点或0.05％，报11763.90点；道琼斯指数期货则下跌61.20点，报31867.40点。

Snap Inc隔夜暴跌连带打击了其他社交媒体同行的股价，再加上Abercrombie & Fitch又在隔夜调低对营业额的预测，导致投资者对企业未来利润感到担忧。

标准与普尔500指数隔夜下跌32.27点，闭市报3941.48点。重量级的道琼斯指数则上升48.38点，闭市报31928.62点。纳斯达克100指数下跌2.20％或264.44点，以11769.84点收市。

美国股市隔夜交易淡静，交易所的总成交量有117亿8000万股，比过去20天的133亿3000万股平均成交量来得少。

盘前交易重点：

隔夜股市大部分抛售活动是由Snap Inc引发。Snap Inc股价隔夜暴跌43.1％，把悲观情绪蔓延到整个社交媒体领域，导致Meta Platforms、Alphabet Inc、推特（Twitter）和Pinterest Inc隔夜下跌5％至24％。今晚盘前Snap Inc稳定下来，截稿时报12.78美元，微跌0.01美元。

服装零售商Abercrombie & Fitch隔夜公布了季度亏损，同时下调对全年销售额和利润率的预测，令市场感到非常意外。该股股价隔夜猛挫28.6％。今晚盘前Abercrombie & Fitch微起0.16美元，截稿时报19.25美元。

快餐集团Wendy's股价隔夜盘后上涨14％，因为该公司的长期股东，Trian Fund Management的佩尔茨（Nelson Peltz）表示，他们正在探讨一项潜在交易，而这个交易也可能包括合并事项。今晚盘前Wendy's股价继续上升1.93美元，截稿时报18.20美元。

英伟达（NVIDIA）将在股市收盘后发布业绩报告。市场分析师普遍认为，英伟达每股盈利会是1.29美元，营业额则会是81亿2000万美元。英伟达股价在今晚盘前微跌0.06美元，截稿时报161.48美元。

在美市挂牌的热门中概股今晚在盘前交易中反弹。阿里巴巴、拼多多、京东、百度、哔哩哔哩、滴滴、蔚来、小鹏汽车和理想汽车的涨幅在1％至4％之间。

今天下文我们看看分析师对超级市场巨头沃尔玛（Walmart）的评估。该股价今晚盘前截稿时报123.92美元，下跌0.21美元。

盘前活跃股按序：苹果（Apple）、Carnival Corp、特斯拉（Tesla）、Wendy's和英伟达。截稿时，除了Wendy's股价上升之外，其他四只活跃股的股价全部下跌。

展望未来，沃尔玛表示计划在那些成本增加的商品进行一些价格调整。这将考验沃尔玛的定价能力和消费者的购买力。（彭博社）

沃尔玛（Walmart）（纽约证券交易所代码：WMT）

（早报讯）超级市场巨头沃尔玛上周发布了季度业绩，差强人意的业绩让沃尔玛股价在上周二（5月17日）下挫超过11％，是该股自1987年以来最糟糕的一天。沃尔玛在业绩发布会上表示，较高的成本和供应链限制挤压了公司的季度盈利。不仅如此，沃尔玛还下调了对今年全年的盈利预测，直接指明通胀将继续损害公司业务。

沃尔玛总裁兼首席执行官麦克米伦（Doug McMillon）说：“美国通胀水平，尤其是食品和燃料方面的通胀，对利润率和运营成本造成的压力比我们预测的还要大。我们正在做适当的调整，也会平衡客户对所谓的‘物有所值’的要求，为公司未来实现盈利增长。”

在上周交易日里，沃尔玛股价遭受重创，一周失守19.5％。对于这只通常波动较小的股票来说，这是一个巨大波动。在大跌之后，这几天开始陆续有分析师出来挺沃尔玛。

几天前，Truist Financial的奇卡雷利（Scot Ciccarelli）表示他会继续维持对沃尔玛的“持有”评级，但会将目标价从原本的150美元，稍微下调至139美元。以新目标价来计算，沃尔玛股价仍有16.61％的上涨潜力。

另外，瑞士信贷（Credit Suisse）分析师莫斯科维（Robert Moskow）则给于沃尔玛“买入”评级，目标价155美元。换言之，他给于沃尔玛的上涨潜力是30.03％。

展望未来，沃尔玛表示计划在那些成本增加的商品进行一些价格调整。这将考验沃尔玛的定价能力和消费者的购买力。如果公司能够在不对需求产生负面影响的情况下，战略性地提高价格，盈利率压缩问题可能会变成暂时的问题。

至于沃尔玛是否能够做到这一点，Tipranks的27名分析师还是蛮有信心。当中22名给予该股“买入”的评级，五名则给予“持守”评级，一年期限平均目标价是157.11美元。