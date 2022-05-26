特斯拉进军好莱坞 拟建超级充电站、餐厅和露天汽车影院

（早报讯）根据美国电动交通和可持续能源的新闻网站Electrek报道，电动汽车特斯拉（Tesla）已经提交相关文件与设计图，拟议在洛杉矶好莱坞发展一个拥有29个超级充电站，还有餐厅和露天汽车剧院的计划。

根据报告，这个发展项目地点位于Orange Drive交叉口的7001 Santa Monica Boulevard，该址目前有一家Shakey's比萨专卖店。特斯拉最初计划在沿海城市圣莫尼卡建造这个综合充电站，但后来转移到了好莱坞，而且还是沿着历史悠久的66号公路。

特斯拉的计划将包括拆除现有Shakey's店面，并在这个位置建造一个全新的两层楼餐厅。这里原本已经有一个大型停车场，不过这个停车场需要进行改造以增加增压器。

报道说，建筑地面层将包括：厨房、酒吧、几个摊位和建筑物边缘的户外酒吧。顶层则会设有带酒吧的户外屋顶座位、两排剧院式座位区，以及剧院座位后面的站立式酒吧。地面层也还会有一个“停车区”，供服务员将餐点送到停车场的汽车客户。

剧院将放映约30分钟的短片，主要是配合一般用餐和电动汽车充电可能需要的时间。

特斯拉超级充电站、餐厅和露天汽车影院设计图。（互联网）

从这些设计图来看，很难推断出餐厅的设计主题是什么。报道引述消息说，最初特斯拉是要有“复古”主题餐厅，但是图中北侧和西侧周围的竹景观屏风似乎又与复古设计没有关联。

特斯拉已经向市政府申请允许这个综合超级充电站全天24小时营业。不过，剧院部分可能不会全天候营业。