日本从6月10日开始对外国游客重新开放

（早报讯）日本首相岸田文雄周四（5月26日）说，计划6月10日起正式恢复允许小型团外国游客入境。

岸田文雄当天在东京都内讲话时作出上述宣布。他说：“人与人之间的积极交流是经济和社会的基础。从下月10日开始，我们将重新开始接收参加小型团的游客。”

岸田文雄说，日本将开始准备从6月起，允许国际航班降落在北海道的新千岁机场和冲绳的那霸机场。他说，日本还将把每天的入境人数增加一倍至2万人，并允许来自冠病阳性率低的国家的旅客在抵达日本时无需检测。

每天的人数限制将包括回国的公民和居民，以及签证持有者和参加旅行团的游客。来自低风险国家的旅客，如果完成接种疫苗和追加剂，将无须接受隔离和检测。

负责日本冠病对策的一名内阁秘书处官员说，日本目前还没有拟定完全恢复个人旅行的确切时间，并说如果疫情激增，可能考虑收紧防疫措施。

日本政府今年3月起松绑边境管制措施，允许商务人士、留学生、技能实习生等的新申请入境，平均每天入境人数也阶段性的提升，但基于观光目的的入境持续禁止。

从今年5月开始，日本先行试办小型团客入境，首批来自美国夏威夷与洛杉矶的观光客共七名，他们周二（24日）下午搭机抵达东京近郊成田国际机场。七人进行八天七夜之旅，分属两团，赴长野县、岐阜县等地观光。

同样是试办团，包括这次首批团客在内，接下来总计会有美国、澳大利亚、新加坡及泰国约50名观光客入境。