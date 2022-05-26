周四美市盘前小幅走高 重点谈隔夜发布业绩的英伟达

今天重点：

●美国第一季度国内生产总值更新数据即将公布，大型科技公司的业绩报告也就快出炉。在获得这些资讯之前，美国股市主要股指期货小幅走高。

●今晚（5月26日）7时截稿时，标准与普尔500指数期货上升17.00点或0.43％，报3995.70点；以科技股为主的纳斯达克100指数期货上升20.10点或0.17％，报11964.00点；道琼斯指数期货则起143.30点，报32263.60点。

●今晚（周四）美国商务部将发布它对美国第一季度国内生产总值的第二次评估。市场分析师普遍认为，经济的收缩幅度将略低过该部最初报告的1.4％季度年化跌幅。

●隔夜发布的联储局最新货币政策会议纪要显示，决策者一致认为，美国经济非常强劲，而且他们正在努力控制通胀，同时也确保不会引发经济衰退。这个消息带动美国股市隔夜（周三）收高。

●标准与普尔500指数隔夜上升37.25点，闭市报3978.73点。重量级的道琼斯指数也显著上升191.66点，闭市报32120.28点。纳斯达克100指数则起1.48％或174.09点，以11943.93点收市。

●美国股市隔夜交易明显淡静，交易所的总成交量有111亿9000万股，比过去20天的132亿7000万股平均成交量来得少。

盘前交易重点：

●全球首富马斯克隔夜宣布，他已获得额外的62亿5000万美元的股权融资来收购推特，因此他已把保证金贷款降至零。这个消息让收购推特（Twitter）的计划好像更有可能落实，带动推特股价隔夜上涨5.6％。今晚盘前推特继续上升2.02美元，截稿时报39.18美元。

●阿里巴巴刚在开盘前公布业绩。因为中国大城市的封锁，迫使人们转向远程工作，带动阿里巴巴电子商务和云端业务，让公司的第四财季营业额超出了市场共识。阿里巴巴股价在今晚盘前上升4.26美元，截稿时报86.57美元。

●快餐连锁店Wendy's呈交的监管​​文件证实，公司长期股东佩尔茨（Nelson Peltz）正在考虑一项Wendy's被收购的提议。消息带动Wendy's股价隔夜上涨9.8％。今晚盘前该股微退0.08美元，截稿时报17.78美元。

●Guess?隔夜发布业绩，第一季度每股盈利是0.24美元，比分析师预测的0.29美元低0.05美元。本季度营业额则是5亿9300万美元，而市场普遍预测是5亿8439万美元。不过因为Guess?同时也宣布1亿7500万美元的加速股票回购计划，支持该股股价上升3％。今晚盘前Guess?股上升0.28美元，截稿时报18.31美元。

●百货公司运营商Nordstrom隔夜发布乐观的年度盈利和营业额预测，支持公司股价隔夜飙升14.0％。今晚盘前该股继续上升0.52美元，截稿时报24.10美元。

●今天下文我们看看刚在隔夜发布业绩的英伟达（NVIDIA）。该股价今晚盘前截稿时报160.47美元，继续下跌9.28美元。

●盘前活跃股按序：英伟达、苹果（Apple）、Nutanix Inc、推特（Twitter）和特斯拉（Tesla）。截稿时，这五只活跃股的股价起落参半。

英伟达今年下半年将启动公司历史上最大规模的新产品浪潮；新的GPU、CPU、DPU和机器人处理器等，都会在这个时候陆续推出。（路透社）

英伟达（Nvidia）（纳斯达克证券交易所代码：NVDA）

英伟达隔夜盘后发布的业绩，尽管表现强劲，但是公司对接下来业绩的预测却低过市场分析师普遍预测，导致公司股价在盘后交易中下跌6.82%。

根据英伟达的业绩报告，在截至今年5月1日的2023财年第一季度，英伟达的营业额同比飙升46％至82亿9000万美元。这个强劲增长主要是因为公司的数据中心销售额大幅度增加83％至37亿5000万美元，公司的游戏业务的营业额也增长31％，达到36亿2000万美元的新纪录。

不过，本季度美国通用会计准则（简称：GAAP）摊薄后的每股盈利是0.64美元，同比下降16％，环比则下降46％，其中包括与13亿5000万美元的Arm收购终止费用相关的每股0.52美元的税后影响。非GAAP摊薄后的每股盈利则是1.36美元，同比增长49％，环比增长3％。

英伟达创始人兼首席执行官黄仁勋说：“在充满挑战的宏观环境背景下，我们在数据中心和游戏领域取得了创纪录的成绩。深度学习对人工智能有效，因此各行各业公司都选择英伟达来发展他们的人工智能。”

黄仁勋也说：“我们正在为我们历史上最大规模的新产品浪潮做准备，新的GPU、CPU、DPU和机器人处理器等，都会在下半年陆续推出。我们的新晶片和系统将大大地推动人工智能、图形、Omniverse、自动驾驶汽车和机器人技术，以及其他受到这些技术影响的行业。”

在这个季度里，英伟达向股东回购的股票和派发的股息总额达21亿美元。

不过隔夜投资者似乎更关注英伟达对2023财年第二季度的业绩预测。英伟达管理层预测，第二季度的营业额会是81亿美元。这个数目比华尔街分析师估计的85亿美元来的少。

再加上英伟达直接点出，欧洲地域的冲突事件和不稳定也可能对公司的销售业绩造成约5亿美元的负面影响，导致原本在隔夜盘中交易时间上升5.08％的英伟达股价，在盘后节节败退。

虽然如此，在Tipranks的27名分析师似乎还是看好英伟达的一年走势。当中有22名给予该股“买入”的评级，五名给予“持守”的评级，一年期限平均目标价是305.08美元。