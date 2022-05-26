布林肯对华政策演说：不寻求新冷战

（早报讯）美国国务卿布林肯说，为了维护现有的国际秩序，美国将与中国展开激烈竞争，但美国并不是要开启“新冷战”。

布林肯周四（5月26日）在乔治华盛顿大学发表对华政策演说，阐述美国应对中国崛起的战略。

布林肯说，尽管美国几个月来一直关注俄罗斯对乌克兰的入侵，但北京构成了“对国际秩序最严重的长期挑战”。根据法新社，布林肯的讲稿部分内容提到：“中国是唯一一个既有重塑国际秩序的意图，而且越来越有经济、外交、军事和技术力量来做到这一点的国家。”他说，美国随时准备就一系列问题加强与北京的沟通。

布林肯也称，北京在台湾周边的行动“严重破坏稳定”，并威胁到台湾海峡的和平与稳定。

布林肯说：“北京的愿景将使我们远离在过去75年里维持世界发展的普遍价值观。”他说，总统拜登认为，这十年将是关键的；美国在国内以及与世界各国采取的行动将决定对未来的共同愿景是否能够实现。

布林肯承认，随着中国国家主席习近平在国内外采取越来越强硬的立场，人们越来越意识到，美国无法改变中国的发展轨迹。“因此，我们将围绕北京塑造战略环境，以推进我们对一个开放和包容的国际体系的愿景。”

布林肯说，美国不希望发生冲突或新冷战，而是决心避免出现两者。他说：“我们不寻求阻止中国作为一个大国的角色，也不寻求阻止中国，或任何国家，发展经济或促进人民的利益。”但他说，捍卫全球秩序，包括国际法和协议，将使所有国家，包括美国和中国有可能共存和合作。

布林肯说，中国将以前从未见的方式考验美国外交，他宣布在国务院内成立一个“中国专项室”（China House），以协调各地区的政策。

官员们说，布林肯将重复拜登早前的评论，即他没有偏离美国对台湾的长期政策。