消息：美乌讨论对俄使用先进武器的危险后果

（早报讯）美国官员和外交消息人士向路透社披露，在美国和盟友向乌克兰提供越来越先进的武器之际，华盛顿已就乌克兰使用可射击到俄罗斯本土的武器的危险后果与基辅进行讨论。

这些幕后讨论高度敏感，此前媒体未曾报道过。

由于俄军的表现不及俄罗斯总统普京的预期，美国国家情报总监海恩斯早前警告，俄乌战争未来几个月的发展可能“更不可预测，并有升级的潜在风险”。

美国和盟友并未对供应给乌军的新武器设定明确的区域限制。三名美国官员和外交人士说，华府和基辅的讨论旨在确保双方对战争升级的风险达成共识。

其中一名美国官员说：“我们对战争升级感到担忧，但我们也不想为提供给他们的武器设定区域限制或过多的约束他们。”另一名美国官员说，华盛顿和基辅对于某些西方武器系统的使用达成共识，“目前来说，我们对于界限在哪里看法一致。”

乌克兰国防部没有立即回应路透社的询问。

根据俄罗斯外交部网站周四（5月26日）发表的声明，俄罗斯外交部长拉夫罗夫警告西方，向乌克兰提供能够打击俄罗斯领土的武器将“使局势严重升级”，“绝对不可接受”。

鉴于乌军的表现超越了美国情报当局的预期，拜登政府和美国盟友越来越愿意向乌克兰提供远程武器包括M777榴弹炮等。

五角大楼上周宣布，丹麦将向乌克兰提供鱼叉反舰导弹系统，这将进一步扩大基辅的打击范围。美国官员说，拜登政府甚至考虑向基辅提供M142高机动多管火箭系统（HIMARS）。