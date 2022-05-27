普京：若西方取消制裁 俄可为粮食危机“作出贡献”

（早报讯）俄罗斯总统普京说，俄罗斯准备通过出口粮食和化肥为克服全球粮食危机“作出贡献”，但前提是西方解除出于政治动机对俄实施的制裁。美国国防部指责俄方把粮食当武器。

新华社引述克里姆林宫网站消息称，普京周四（5月26日）应约与意大利总理德拉吉通电话，讨论乌克兰局势和全球粮食安全问题。

普京说，将国际市场的农产品供应问题归咎于俄罗斯是“毫无理由的”，“当前困难与产业链、供应链运转失序以及西方国家在疫情期间的金融政策均有关系”。

普京说，俄方为确保航行安全采取了一系列措施，包括每天开放人道主义通道，以便民用船只从亚速海和黑海港口出港，但这些安排受到乌克兰方面的阻碍。

普京还谈到俄乌谈判进程受阻的情况。关于能源安全，普京说，俄方确认将继续确保以合同规定价格向意大利不间断供应天然气。

德拉吉建议俄罗斯和乌克兰就解除对黑海港口的封锁进行合作，以避免存放在港口的小麦因囤积太久而变质。德拉吉说，他将与乌克兰总统泽连斯基通电话，看泽连斯基是否愿意采取相应行动。

美国防部斥 把粮食当武器

另据法新社，美国国防部驳斥了普京的提议。五角大楼发言人柯比指责俄罗斯“以经济工具、粮食和经济援助作为武器”。

柯比说：“不过，这并不令人惊讶，因为他们早已将所有一切武器化了，包括谎言和信息。”

他透露，美国政府正在与国际伙伴进行磋商，设法为粮食危机寻求最佳解决方案。