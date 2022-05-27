阿里巴巴股价隔夜飙升近15％

（早报讯）在沉静多时之后，中国互联网巨头阿里巴巴股价周四（5月26日）终于大展拳脚，大幅度上涨14.79％或12.17美元，闭市报94.48美元。阿里巴巴发布的本财年第四季业绩，比市场分析师普遍共识来得好，是带动股价上升的主要因素。

根据阿里巴巴业绩报告，截至今年3月31日的季度营业额是322亿美元，每股盈利1.55美元。之前华尔街分析师普遍认为，阿里巴巴每股盈利为1.07美元，营业额则是299亿美元。

由于中国大城市实行严格的封锁，迫使人们转向在家工作或远程工作、购物和娱乐，带动阿里巴巴电子商务和云端业务。

阿里巴巴首席执行官张勇说：“尽管宏观挑战影响了供应链和消费者情绪，但我们继续专注于客户价值主张和建立交付价值的能力。我们看到业务取得了切实的进展，尤其是在关键战略领域的运营改进方面。”

张勇也说：“展望未来，我们将继续执行多引擎增长战略，加强我们的数码基础设施并专注于质量增长，为我们的客户、股东和整个生态系统的其他利益相关者创造长期价值。”

另外，阿里巴巴最近也宣布将公司的股票回购计划从原本的150亿美元增加到250亿美元，充分显示对公司业务的信心。到目前为止，它已回购了总值达92亿美元的5620万股自家股票。

阿里巴巴首席财务官徐宏在宣布回购计划时也说：“鉴于我们稳健的财务状况和公司的扩张计划，阿里巴巴现有的股价并不能公平地反映公司的价值。”

阿里巴巴股价这阵子是在近六个月以来的低点徘徊。开年至今，该股已经下跌了21.57％，52周里则是在71.00美元至225.00美元之间波动。