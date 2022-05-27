美国参议院未通过打击国内恐怖主义法案

（早报讯）美国参议院周四（5月26日）就一项打击国内恐怖主义法案举行程序投票，结果由于共和党议员阻挠，法案未获通过。

在当天的表决中，47票赞成、47票反对，全部共和党议员投票反对，这项法案未获通过。按照规定，这项法案需获得至少60票才能获得通过。

这项法案名为《2022年国内恐怖主义预防法案》，要求联邦调查局、司法部和国土安全部开设专门打击国内恐怖主义的办公室，以使联邦政府可以更好地评估潜在国内恐怖主义威胁并采取措施，尤其对白人至上主义和新纳粹主义组织等。

本月14日，美国纽约州布法罗市一家超市发生大规模枪击事件，造成至少10人死亡，且死者均为非裔。这起事件发生后，众议院已投票通过这项法案。

白宫新闻秘书卡琳·让-皮埃尔当天发表声明说，对于参议院未能通过法案“感到遗憾”，美国总统拜登已经“清楚表示现在是时候采取行动了”。

24日，得克萨斯州南部尤瓦尔迪市一所小学发生枪击事件，造成至少19名儿童和两名教师丧生。拜登当天在讲话中呼吁美国国会尽快立法对枪支泛滥问题采取新的限制措施。

参议院多数党领袖、民主党人舒默26日说，两党未来两周将继续展开谈判，并试图就控枪问题达成一项妥协法案。

今年以来，美国枪击事件频发。据美国非营利机构“枪支暴力档案”的统计数据显示，截至5月26日，美国今年已发生伤亡人数四人以上的大规模枪击事件213起；枪支暴力今年已造成1.73万人丧生、1.43万人受枪伤。