周五美市盘前小幅走高 重点谈元宇宙股Roblox

今天重点：

美国华尔街股指期货走高，本周美市有望取得自今年3月以来的首次周线上涨。美国消费者支出数据会在今晚较迟时候发布。这个数据将能让市场更好地衡量美国人的消费能力。

今晚（5月27日）7时截稿时，标准与普尔500指数期货上升7.90点或0.19％，报4065.70点；以科技股为主的纳斯达克100指数期货上升41.40点或0.34％，报12318.20点；道琼斯指数期货则起20.20点，报32657.40点。

美市下星期一（5月30日）因阵亡将士纪念日（Memorial Day）休息，没有交易。

零售商盈利前景乐观，以及市场对联储局过度激进加息的担忧减弱后，华尔街股市隔夜（周四）收盘大幅上涨，激起投资者进场吸购的情绪。

标准与普尔500指数隔夜上升79.11点，闭市报4057.84点。重量级的道琼斯指数也显著上升516.91点，闭市报32637.19点。纳斯达克100指数则起2.79％或332.86点，以12276.79点收市。

美国股市隔夜交易继续淡静，交易所的总成交量有114亿3000万股，比过去20天的132亿2000万股平均成交量来得少。

盘前交易重点：

美国“女股神”凯西伍德（Cathie Wood）属下的方舟基金隔夜总共买进了总值达4370万美元的英伟达（NVIDIA）股票。英伟达股价今晚盘前上升1.28美元，截稿时报179.79美元。

知情人士透露，中国国有汽车制造商中国第一汽车集团正在考虑收购陷入困境的网约车巨头滴滴出行的大量股权。这个消息支持滴滴出行今晚盘前上升0.17美元，截稿时报2.02美元。

戴尔（Dell Technologies）连续第九个季度营业额与盈利超越市场共识。隔夜发布的业绩报告也显示，戴尔季度盈利增长62％，带动股价今晚盘前飙升10.43％或4.58美元，截稿时报48.51美元。

百货运营商Macy's Inc上调年度盈利预测后，股价大涨19.3％。今晚盘前该股退低0.33美元，截稿时报22.59美元。

中国互联网巨头阿里巴巴隔夜发布的本财年第四季度业绩，比市场分析师普遍共识来得好，带动股价飙升近15％。今晚盘前该股回跌0.83美元，截稿时报93.65美元。

今天下文我们看看最近被投资者忽略的元宇宙股Roblox。该股价今晚盘前截稿时报30.70美元，上升0.11美元。

盘前活跃股按序：Gap Inc、特斯拉（Tesla）、Iovance Biotherapeutics、英伟达和苹果（Apple）。截稿时，这五只活跃股的股价起落参半。

去年Roblox的4550万名日活跃用户中约有49％的用户年龄是在13岁以下的。这个太年轻、没有独立经济能力的用户，其实是Roblox目前的一个“局限”。（路透社）

Roblox（纽约证券交易所代码：RBLX）

（早报讯）最近科技股备受打击。现在就连前阵子极受欢迎的元宇宙概念股票都似乎被投资忽略了。但是，无可否认的是，互联网未来的方向还是会以元宇宙为目标。

作为元宇宙这个新兴领域的参与者之一，Roblox提供了一个在线平台，让用户能够探索立体的3D数字世界。通过Roblox Studio，开发者和创作者可以构建、发布和运营3D体验和其他元宇宙内容。然而，开年至今，Roblox股价已经猛挫了69.58％。与去年11月间的140美元峰值相比，该股更是跌了将近80％。

Roblox现在是否适合进场呢？我们重温过去一年该公司到底做了些什么。

去年，古驰（Gucci）、耐克（Nike）、Chipotle、华纳兄弟（Warner Brothers）等知名品牌都通过Roblox平台与元宇宙的客户建立联系。Roblox平台还被包括：21 Pilots、Zara Larssen和Poppy在内的音乐艺术家，用来举办虚拟音乐会和专辑发布派对。这是Roblox的强处。

在冠病疫情初期，Roblox吸引了数百万名儿童使用它的平台。在2021年，Roblox的4550万名日活跃用户中约有49％的用户年龄是在13岁以下的。这个太年轻、没有独立经济能力的用户，其实是Roblox目前的一个“局限”。

Wedbush分析师麦凯（Nick McKay）认为，虽然Roblox在第一季度从用户和参与度的角度显示出持续的优势，但它在让玩家“出钱买东西”方面却出现“疲软迹象”。

Roblox的业绩未能达到分析师的共识，经济重新开放也对Roblox今年第一季度的业绩产生了明显的负面影响。公司营业额增长39％至5亿3700万美元，平均日活跃用户增长28％至5410万户。虽然每股亏损从去年第一季度的每股0.46美元收窄至每股0.27美元，但还是比分析师预测的每股亏损0.21美元逊色。

麦凯说：“要让投资者改观，公司需要证明它有能力继续吸引更成熟的用户，降低劳工成本和云端成本，同时在北美进一步扩大它的玩家网络。”

麦凯重申他对Roblox的“持有”评级，并给予该股28美元的目标价。

整体而言，华尔街对Roblox仍持谨慎的态度。在Tipranks的16名分析师当中，有九名给予该股“买入”的评级，六名给予“持守”的评级，一名则给予“卖出”的评级，一年期限平均目标价是41.25美元。