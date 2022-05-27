6月1日起 新加坡旅客入境日本无须检测隔离

（早报讯）从6月1日起，新加坡旅客入境日本时无须接受冠病检测或隔离。

日本根据不同国家的疫情形势，将它们划分为“红黄蓝”等级。日本外交部官方网站周五（5月27日）显示，新加坡被列为“蓝”等级，这意味着新加坡旅客不论疫苗接种状态，无须接受入境检测、隔离或进行其他措施。

目前，新加坡旅客在入境日本时须出示出发前72小时内的核酸检测阴性结果，并在入境后接受检测，但无需接受隔离。新加坡旅客须申请签证。

属于“黄”等级的国家，如土耳其和越南的旅客，须接受入境检测和七天隔离，若自愿检测并呈阴性结果，隔离时间缩短至三天。然而，如果旅客出示疫苗接种证明，就无须接受入境检测、隔离或进行其他措施。

“红”等级的国家目前有四个，为阿尔巴尼亚、斐济、巴基斯坦及塞拉利昂。这些国家的旅客在入境日本时须接受入境检测，并在政府设定的设施内接受三天隔离。然而，如果旅客出示疫苗接种证明，可居家隔离七天；自愿检测并呈阴性结果者的居家隔离时间缩短至三天。

日本首相岸田文雄26日宣布，从6月10日起正式放宽边境管控，允许36个国家的游客以参加旅行团的方式入境。

日本政府修改了边境管制，以便届时恢复允许让来自疫情相对稳定的36个国家和地区的旅行团入境。这些国家包括英国、西班牙、加拿大、沙特阿拉伯，以及马来西亚等。

此外，日本将允许国际航班降落在国内的七个机场，其中北海道札幌的新千岁机场和冲绳的那霸机场是最新获准重新接待国际航班的机场。

日本政府本月20日已宣布放宽边境防疫措施，6月起每天入境人数上限从目前的1万增至2万人。从5月开始，日本也已试行允许来自美国、澳大利亚、泰国和新加坡的小型团客入境。