美就朝鲜发射导弹 制裁俄朝企业与个人

（早报讯）美国周五（5月27日）对两家俄罗斯银行、一家朝鲜公司和一个被指支持朝鲜大规模杀伤性武器项目的个人实施制裁，以加大对平壤重新发射弹道导弹的施压。

法新社报道，中国和俄罗斯周四否决联合国安理会对朝鲜发射弹道导弹实施更多制裁的倡议。这是自2006年开始惩罚平壤以来，联合国安理会首次公开分裂。美国周四说，朝鲜周三试射今年第六次的洲际弹道导弹（ICBM），而且有迹象表明平壤正准备进行2017年以来的首次核试验。

美国财政部发表声明说，新制裁是针对高丽航空贸易公司（Air Koryo Trading Corp）、俄罗斯金融机构远东银行（Far Eastern Bank）和俄罗斯卫星银行（Bank Sputnik），这三家机构为朝鲜组织的采购和创收贡献出力。

华盛顿还对朝鲜第二自然科学院（SANS）下属机构驻白罗斯代表郑永南（Jong Yong Nam）进行制裁，原因是与朝鲜弹道导弹开发有关联的机构获得他的支持。

朝鲜驻纽约联合国代表团没有立即回应评论要求。

美国财政部负责反恐与金融情报事务的副部长纳尔逊说：“美国将继续实施和执行现有的制裁，同时敦促朝鲜重返外交途径，放弃追求大规模杀伤性武器和弹道导弹。”

中国一直呼吁美国取消一些单方面制裁，以争取朝鲜重返谈判桌。此前朝鲜领导人金正恩与时任美国总统特朗普举行了三次峰会，双方在2019年的谈判陷入僵局。

美国国务卿布林肯周四发表美国对华政策演说时强调，“中国和美国必须继续合作，与其他国家一起联手应对伊朗和朝鲜的核计划”。